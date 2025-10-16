Об усилиях основанной Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg) компании Meta✴ Platforms по привлечению в свои ряды квалифицированных кадров по разработке искусственного интеллекта новостные ленты сообщают регулярно. Очередным «перебежчиком» стал бывший руководитель одного из подразделений Apple Кэ Янг (Ke Yang).

На прежнем месте работы, как сообщает Bloomberg, он руководил разработкой технологий поиска информации в сети с использованием технологий искусственного интеллекта. Профильная команда, которую он возглавлял, носила обозначение Answers, Knowledge and Information (AKI). Перед специалистами этого подразделения Apple поставлена задача сделать ответы голосового ассистента Siri более похожими на взаимодействие с чат-ботом ChatGPT. Для этого подразумевался поиск необходимой информации в глобальной сети.

За этот год, как отмечает Bloomberg, количество разработчиков больших языковых моделей в штате Apple сократилось более чем на десять крупных специалистов, которые предпочли сменить место работы. В случае с Кэ Янгом прошло лишь несколько недель с того момента, как он возглавил команду AKI в составе Apple. Принято считать, что данное подразделение играет важную роль в подготовке мартовского обновления голосового интерфейса Siri. Часть нововведений, запланированных к внедрению в Siri в текущем году, была отложена до весны следующего. К ним относится, например, способность обработки более сложных запросов за счёт взаимодействия с личными данными пользователей.

Направление Answers в разработках Apple конкретно отвечало за создание интеллектуального веб-поиска, напоминающего возможности продуктов OpenAI, Perplexity и Google. Данная функция всё больше привлекает внимание пользователей как компьютеров, так и смартфонов, поскольку позволяет быстрее получить желаемую информацию. Кэ Янг в последнее время успел перейти в прямое подчинение старшему вице-президенту Apple Джону Джаннандреа (John Giannandrea), который отвечает за стратегию компании в области машинного обучения и искусственного интеллекта. До перехода на должность главы группы AKI Кэ Янг занимался разработкой передовых поисковых технологий.

Новая версия Siri теперь разрабатывается в сотрудничестве специалистов группы Apple, отвечающих за ИИ и машинное обучение, а также непосредственно создателей голосового ассистента Siri, которые подчиняются Крейгу Федериги (Craig Federighi). Кэ Янг был одним из лучших специалистов по разработке новой версии Siri, как утверждают источники. В компанию Meta✴ в этом году успели перейти несколько руководителей и разработчиков, которые в Apple занимались различными связанными с ИИ вопросами. По мнению знакомых с настроениями сотрудников Apple источников, в ближайшие месяцы компанию покинут ещё несколько человек.

В начале этого месяца из Apple в Reflection AI перешёл исследователь Сэм Уайзман (Sam Wiseman), на прошлой неделе в Meta✴ перевёлся один из выдающихся исследователей Чун Ван (Chong Wang). В августе этот путь проделал Фрэнк Чу (Frank Chu), возглавлявший в Apple одно из связанных с разработкой ИИ подразделений. Столь активный исход сотрудников ставит под вопрос способность Apple добиться успеха в этой сфере на фоне конкурентов. Команда AKI после ухода Янга перейдёт под руководство Бенуа Дюпена (Benoit Dupin), который в статусе заместителя Джаннандреа курирует в Apple развитие облачной инфраструктуры, ориентированной на машинное обучение.