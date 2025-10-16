Приложения Facebook✴ Messenger для Windows и macOS перестанут работать через 60 дней

Согласно информации на странице справочного центра Facebook✴, компания Meta✴ прекращает поддержку десктопных IM-приложений Messenger для Windows и macOS. Разработчик не сообщил точной даты прекращения поддержки, но заявил, что пользователи получат уведомление, как только этот процесс начнётся. Через 60 дней приложение полностью прекратит свою работу.

Большинство пользователей будут автоматически перенаправлены на Facebook✴.com при попытке доступа к приложению после прекращения поддержки. Те, кто использует Messenger без учётной записи Facebook✴, будут перенаправлены на Messenger.com. Приложение уже удалено из Mac App Store, что делает его недоступным для новых загрузок. Мобильные версии для iOS и Android, вероятно, продолжат работать в обычном режиме.

Meta✴ рекомендует пользователям заранее активировать безопасное хранилище и настроить PIN-код для сохранения истории чатов.

Ранее в сентябре 2024 года Meta✴ заменила оригинальный Messenger на гибридный вариант в виде прогрессивного веб-приложения (Progressive Web App, PWA), которое заработало репутацию ненадёжного и сырого.