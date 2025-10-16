Сегодня 16 октября 2025
Xiaomi продолжит оснащать флагманы тылов...
Xiaomi продолжит оснащать флагманы тыловыми дисплеями после успеха Xiaomi 17 Pro

Xiaomi произвела фурор, выпустив свою семнадцатую линейку смартфонов, в которую вместе с базовым Xiaomi 17 вошли продвинутые Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max. Компания не скрывала, что скопировала некоторые дизайнерские решения Apple и даже систему наименований. Тем не менее, ей удалось совершить буквально прорыв в дизайне смартфонов, разместив дисплей на задней панели рядом с блоком камер у старших моделей.

Источник изображения: Xiaomi

Источник изображения: Xiaomi

Выпуск серии Xiaomi 17 оказался невероятно успешным. Xiaomi 17 Pro Max установил рекорд по количеству продаж в первый день после выхода. Компания также отметила 20-процентный рост продаж своей флагманской серии в годовом исчислении. Вдохновлённая успехом нового дизайнерского решения, Xiaomi заявила, что следующее поколение Android-устройств компании также получит дисплей на задней панели, аналогичный дисплею на Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max.

Руководитель направления смартфонов компании Лу Вейбинг (Lu Weibing) заявил об ожидаемом увеличении инвестиций в исследования и разработки, что говорит о возможном увеличении размера тылового дисплея или появления у него дополнительных фирменных функций. В частности, Лу Вейбинг сообщил, что тыловой дисплей получит функцию перевода в режиме реального времени.

Дополнительный 2,66-дюймовый OLED-дисплей Xiaomi 17 Pro аналогичен дисплеям, установленным на раскладные смартфоны Motorola Razr 60 Ultra или Galaxy Z Flip 7. Он может использоваться для различных функций, в частности, для отображения динамических уведомлений и показа персонализированных изображений.

Учитывая, какое внимание привлёк тыловой дисплей 17-й серии Xiaomi, будет неудивительно, если другие производители начнут смелее экспериментировать с дизайном своих будущих устройств. В таком случае, следующие несколько лет могут порадовать пользователей смартфонов чем-то действительно свежим и необычным.

Источник:

Теги: xiaomi, смартфоны, дизайн, исследование, разработка
