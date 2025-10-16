Октябрьское обновление безопасности сломало localhost в Windows 11

Всего через два дня после окончания поддержки Windows 10 начали выявляться проблемы с последним октябрьским обновлением Microsoft для Windows 11. Пользователи на форумах поддержки Microsoft, Stack Overflow и Server Fault сообщают о проблеме в функциональности localhost в Windows 11. Она затрагивает миллионы веб-разработчиков, так как они не могут запускать свои приложения на своих ПК.

Октябрьское накопительное обновление KB5066835, выпущенное 14 октября — в день окончания поддержки Windows 10, — направлено на повышение безопасности Windows 11 и дополняет выпущенный в сентябре пакет KB5065789. Однако оно нарушает работу функции localhost — виртуального имени хоста, позволяющего компьютеру выступать в качестве собственного сервера. Эта функция обычно используется локальными разработчиками для тестирования веб-сайтов и веб-приложений. Сбой существенно повлиял на разработчиков, в том числе использующих Windows 11 на своих локальных серверах или рабочих станциях в производственных целях.

В Microsoft пока не подтвердили наличие проблемы. Сообщество, между тем, уже решило её самостоятельно: для этого нужно просто удалить октябрьский пакет обновления KB5066835 вместе с его сентябрьским предшественником KB5065789. Указанная проблема приводит к сбоям подключения и неполадкам с протоколом HTTP/2, которые влияют на различные инструменты разработки, включая процессы компиляции ASP.NET и отладку Visual Studio. Расследование показало, что сбой возникает в версии сборки 26100.6899, а его первопричина кроется в HTTP.sys — компоненте Windows на уровне ядра, отвечающем за управление HTTP-трафиком в локальных системах.

В понедельник, всего за день до окончания поддержки Windows 10, Microsoft случайно сломала Windows Media Creation Tool, инструмент для обновления с Windows 10 до Windows 11. На прошлой неделе компания начала вводить обязательное использование онлайн-учётных записей для установки Windows 11. Но пользователи снова нашли обходные пути.