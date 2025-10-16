Умер легендарный гейм-дизайнер Томонобу Итагаки — создатель Dead or Alive и отец современной Ninja Gaiden

Бывший руководитель Tecmo, основатель Team Ninja, создатель серии файтингов Dead or Alive и режиссёр легендарного перезапуска серии слешеров Ninja Gaiden Томонобу Итагаки (Tomonobu Itagaki) скончался в возрасте 58 лет.

О кончине Итагаки стало известно из предсмертного обращения, опубликованного одним из его близких: «Пламя моей жизни вот-вот угаснет. Если это сообщение опубликовано, значит моё время пришло. Меня больше нет в этом мире».

«Моя жизнь была чередой схваток. Я часто выигрывал. Но также был причиной многих бед. Я горжусь тем, что боролся до конца, не отступаясь от своих убеждений. У меня нет сожалений», — подчеркнул Итагаки.

В то же время на пороге смерти разработчика «переполняла печаль», что он не смог подарить фанатам свой новый проект: «Я прошу прощения. Что есть, то есть. Такова жизнь».

По словам журналиста и близкого друга разработчика Джеймса Милке (James Mielke), Итагаки «страдал от тяжёлой болезни, которая довольно сильно обострилась в последние дни его жизни».

Соболезнования в связи с кончиной Итагаки высказали многие японские разработчики, включая Team Ninja, продюсера Tekken Кацухиро Хараду (Katsuhiro Harada) и создателя Super Smash Bros. Масахиро Сакурая (Masahiro Sakurai).

Итагаки в 1992 году присоединился к Tecmo. В 2004-м он дослужился до гендиректора, а в 2008-м компанию покинул. В последнее время дизайнер трудился над новой игрой в составе своей студии Itagaki Games, которую основал в 2021-м.