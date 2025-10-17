«Ничто не могло подготовить нас к такому»: более миллиона пользователей Steam добавили Heroes of Might & Magic: Olden Era в список желаемого

Разработчики из кипрской студии с российскими корнями Unfrozen у себя в микроблоге сообщили о преодолении своей фэнтезийной тактической стратегией Heroes of Might & Magic: Olden Era нового рубежа популярности на площадке Steam.

Как стало известно, к настоящему моменту Heroes of Might & Magic: Olden Era добавили в свой список желаемого уже более миллиона пользователей Steam. Ещё на прошлой неделе показатель составлял 800 тыс.

Достигнутый результат позволил Heroes of Might & Magic: Olden Era остаться самой желанной пошаговой стратегией в Steam, попасть в топ-4 наиболее ожидаемых игр с меткой «Стратегия» и занять 14-е место в общем рейтинге.

«Вы, ребята, просто прелесть, и нам невероятно повезло иметь всех вас на нашей стороне в этом путешествии, пока вы разделяете свою любовь к игре с нами!» — поделились авторы.

Популярности Heroes of Might & Magic: Olden Era в Steam поспособствовало вышедшее на прошлой неделе демо. По словам разработчиков, игра установила рекорд пикового онлайна среди демоверсий стратегий — более 24 тыс. человек.

Создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era подчеркнули: «Ничто не могло подготовить нас к такому ажиотажу и стремлению сделать нашу игру блестящей. Поэтому от всего сердца спасибо вам!»

В результате недавнего переноса старт раннего доступа Heroes of Might & Magic: Olden Era в Steam теперь ожидается на протяжении 2026 года. Обещают первый акт, шесть фракций, генератор случайных карт и никакого Ubisoft Connect.