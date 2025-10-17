Сегодня 17 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Стратегия «Ничто не могло подготовить нас к такому...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Ничто не могло подготовить нас к такому»: более миллиона пользователей Steam добавили Heroes of Might & Magic: Olden Era в список желаемого

Разработчики из кипрской студии с российскими корнями Unfrozen у себя в микроблоге сообщили о преодолении своей фэнтезийной тактической стратегией Heroes of Might & Magic: Olden Era нового рубежа популярности на площадке Steam.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Как стало известно, к настоящему моменту Heroes of Might & Magic: Olden Era добавили в свой список желаемого уже более миллиона пользователей Steam. Ещё на прошлой неделе показатель составлял 800 тыс.

Достигнутый результат позволил Heroes of Might & Magic: Olden Era остаться самой желанной пошаговой стратегией в Steam, попасть в топ-4 наиболее ожидаемых игр с меткой «Стратегия» и занять 14-е место в общем рейтинге.

«Вы, ребята, просто прелесть, и нам невероятно повезло иметь всех вас на нашей стороне в этом путешествии, пока вы разделяете свою любовь к игре с нами!» — поделились авторы.

Популярности Heroes of Might & Magic: Olden Era в Steam поспособствовало вышедшее на прошлой неделе демо. По словам разработчиков, игра установила рекорд пикового онлайна среди демоверсий стратегий — более 24 тыс. человек.

Создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era подчеркнули: «Ничто не могло подготовить нас к такому ажиотажу и стремлению сделать нашу игру блестящей. Поэтому от всего сердца спасибо вам!»

В результате недавнего переноса старт раннего доступа Heroes of Might & Magic: Olden Era в Steam теперь ожидается на протяжении 2026 года. Обещают первый акт, шесть фракций, генератор случайных карт и никакого Ubisoft Connect.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
На лицо ужасная, добрая внутри: демо Heroes of Might & Magic: Olden Era стартовало в Steam с рейтингом 79 % и рекордным для серии пиковым онлайном
Heroes of Might & Magic: Olden Era всё-таки не выйдет в 2025 году, но есть и хорошая новость — в Steam доступна демоверсия
«За гранью всех наших мечтаний»: более 750 тысяч пользователей Steam добавили Heroes of Might & Magic: Olden Era в список желаемого
Власти Японии настояли на защите интересов правообладателей при использовании сервиса генерации видео OpenAI Sora 2
Anthropic представила инструмент Skills, который сделает ИИ полезнее в реальной работе
Умер легендарный гейм-дизайнер Томонобу Итагаки — создатель Dead or Alive и отец современной Ninja Gaiden
Теги: heroes of might & magic: olden era, unfrozen, hooded horse, стратегия, тактика, steam
heroes of might & magic: olden era, unfrozen, hooded horse, стратегия, тактика, steam
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Российское производство оптоволоконных кабелей рухнуло на четверть — виноват в этом Китай и не только
Представлен Hiroh Phone — обезгугленный Android-смартфон с физическим выключателем камер и микрофона за $999
Октябрьское обновление безопасности сломало localhost в Windows 11
Anthropic представила инструмент Skills, который сделает ИИ полезнее в реальной работе
Немцы разработали лучшую лопасть для компактных ветрогенераторов — КПД близок к теоретическому пределу
Умер легендарный гейм-дизайнер Томонобу Итагаки — создатель Dead or Alive и отец современной Ninja Gaiden 11 ч.
OnePlus представила OxygenOS 16 в стиле iOS с расширенными ИИ-функциями и не только 11 ч.
Мультиплеерной игрой Quantic Dream оказалась условно-бесплатная MOBA — первый трейлер, геймплей и подробности Spellcasters Chronicles 12 ч.
Battlefield 6 установила новый рекорд скорости продаж для франшизы — 7 миллионов копий за три дня 13 ч.
Партнёр PayPal по блокчейну случайно выпустил стейблкоины на $300 триллионов 15 ч.
Windows 11 получит голосовое управление, будет следить за происходящим на экране и выполнять поручения пользователя 15 ч.
Приложения Facebook Messenger для Windows и macOS перестанут работать через 60 дней 15 ч.
Разработчик Heavy Rain и Detroit: Become Human впервые взялся за мультиплеерную игру, а Star Wars Eclipse всё ещё жива 15 ч.
Спрос на молодых айтишников в Великобритании рухнул на 46 % из-за ИИ — дальше будет хуже 16 ч.
Google упростила поиск фото на Android-смартфонах, но пока не для всех 16 ч.
BMW призналась, что захват Nexperia властями Нидерландов создаст проблемы с поставками комплектующих 31 мин.
Обновлённые Apple MacBook Pro получат OLED-дисплеи и чипы M6 уже в следующем году 2 ч.
Nintendo намерена до марта выпустить 25 млн игровых консолей Switch 2 4 ч.
Британцы раздумывали над уничтожением дата-центра с секретными данными, который по недосмотру достался компании, связанной с Китаем 8 ч.
Новая статья: Обзор игрового QD-Mini LED VA-монитора MSI MAG 274QPF X30MV: редкое сочетание 9 ч.
Oppo представила сверхтонкие смарт-часы Watch S с 1,46-дюймовым экраном и автономностью до 10 дней 10 ч.
Водители Uber будут обучать искусственный интеллект в перерывах между заказами 11 ч.
Загадочное свечение центра Млечного Пути может пролить свет на тайну тёмной материи 11 ч.
Qualcomm и MediaTek задумались о передаче заказов на выпуск чипов Samsung — TSMC задрала цены 13 ч.
Xiaomi продолжит оснащать флагманы тыловыми дисплеями после успеха Xiaomi 17 Pro 14 ч.