Сегодня 17 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Yamaha показала свежую версию мотоцикла ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Yamaha показала свежую версию мотоцикла будущего, который может сам держать равновесие и двигаться без человека

Усилия производителей транспортных средств сосредоточены в сфере создания беспилотных автомобилей с четырьмя колёсами, но это не значит, что двухколёсный транспорт обделён вниманием разработчиков автопилота. Kawasaki сперва пыталась создать человекоподобного робота, способного управлять обычным мотоциклом, а Yamaha Motor недавно показала свежий концепт беспилотного мотоцикла, который может держать равновесие даже без человека и двигаться вслед за ним.

Источник изображений: Yamaha Motor

Источник изображений: Yamaha Motor

Напомним, конкурирующая Kawasaki недавно слишком буквально подошла к концепции «железного коня», разработав четвероного робота для перемещения верхом. Yamaha же при создании Motodroid 2 попыталась сыграть на чувствах любителей классической мототехники, создав роботизированный двухколёсный мотоцикл, который умеет сам удерживать равновесие, ставиться на подножки и сниматься с них, а также перевозить человека сразу в нескольких различных позах.

Прежде всего, данное двухколёсное транспортное средство оснащено множеством камер, позволяющих считывать не только жесты, но и выражение лица владельца. Когда робомотоцикл движется самостоятельно на некотором удалении от владельца, ему можно подавать команды при помощи жестов или непосредственных касаний органов управления. Вместо классического руля мотоцикл оснащён двумя фиксированными боковыми ручками, на которых расположились альтернативные органы управления. Передвигаться на таком мотоцикле можно в трёх типовых позах: от классической полулежачей до нетипично вертикальной. Во всех случаях двухколёсная машина сама будет удерживать равновесие. Кроме того, в качестве вспомогательной индикации реакции искусственного интеллекта на окружающую обстановку и команды владельца предусмотрена система внутренней подсветки, которая меняет цвета и интенсивность в разных режимах. Мотоцикл может двигаться и задним ходом, причём как с седоком, так и без него. Пока умалчивается, какую часть использованных при создании Motodroid 2 технологий Yamaha готова внедрить в свою серийную мототехнику.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Foxconn и Kawasaki разработали робота-помощника для медсестёр — в больницах он появится в 2026 году
В Книгу рекордов Гиннесса попал электромотоцикл с самым большим пробегом на одном заряде
Kawasaki придумала настоящего железного коня — мотоцикл с ногами вместо колёс, который прыгает через овраги
BMW призналась, что захват Nexperia властями Нидерландов создаст проблемы с поставками комплектующих
Водители Uber будут обучать искусственный интеллект в перерывах между заказами
Arm объяснила, как сделать ИИ менее вредным для планеты
Теги: yamaha, мотоцикл, мотоциклы, робототехника
yamaha, мотоцикл, мотоциклы, робототехника
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Российское производство оптоволоконных кабелей рухнуло на четверть — виноват в этом Китай и не только
Представлен Hiroh Phone — обезгугленный Android-смартфон с физическим выключателем камер и микрофона за $999
Октябрьское обновление безопасности сломало localhost в Windows 11
Anthropic представила инструмент Skills, который сделает ИИ полезнее в реальной работе
Немцы разработали лучшую лопасть для компактных ветрогенераторов — КПД близок к теоретическому пределу
Умер легендарный гейм-дизайнер Томонобу Итагаки — создатель Dead or Alive и отец современной Ninja Gaiden 11 ч.
OnePlus представила OxygenOS 16 в стиле iOS с расширенными ИИ-функциями и не только 11 ч.
Мультиплеерной игрой Quantic Dream оказалась условно-бесплатная MOBA — первый трейлер, геймплей и подробности Spellcasters Chronicles 12 ч.
Battlefield 6 установила новый рекорд скорости продаж для франшизы — 7 миллионов копий за три дня 13 ч.
Партнёр PayPal по блокчейну случайно выпустил стейблкоины на $300 триллионов 15 ч.
Windows 11 получит голосовое управление, будет следить за происходящим на экране и выполнять поручения пользователя 15 ч.
Приложения Facebook Messenger для Windows и macOS перестанут работать через 60 дней 15 ч.
Разработчик Heavy Rain и Detroit: Become Human впервые взялся за мультиплеерную игру, а Star Wars Eclipse всё ещё жива 15 ч.
Спрос на молодых айтишников в Великобритании рухнул на 46 % из-за ИИ — дальше будет хуже 16 ч.
Google упростила поиск фото на Android-смартфонах, но пока не для всех 16 ч.
BMW призналась, что захват Nexperia властями Нидерландов создаст проблемы с поставками комплектующих 31 мин.
Обновлённые Apple MacBook Pro получат OLED-дисплеи и чипы M6 уже в следующем году 2 ч.
Nintendo намерена до марта выпустить 25 млн игровых консолей Switch 2 4 ч.
Британцы раздумывали над уничтожением дата-центра с секретными данными, который по недосмотру достался компании, связанной с Китаем 8 ч.
Новая статья: Обзор игрового QD-Mini LED VA-монитора MSI MAG 274QPF X30MV: редкое сочетание 9 ч.
Oppo представила сверхтонкие смарт-часы Watch S с 1,46-дюймовым экраном и автономностью до 10 дней 10 ч.
Водители Uber будут обучать искусственный интеллект в перерывах между заказами 11 ч.
Загадочное свечение центра Млечного Пути может пролить свет на тайну тёмной материи 11 ч.
Qualcomm и MediaTek задумались о передаче заказов на выпуск чипов Samsung — TSMC задрала цены 13 ч.
Xiaomi продолжит оснащать флагманы тыловыми дисплеями после успеха Xiaomi 17 Pro 14 ч.