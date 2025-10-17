Yamaha показала свежую версию мотоцикла будущего, который может сам держать равновесие и двигаться без человека

Усилия производителей транспортных средств сосредоточены в сфере создания беспилотных автомобилей с четырьмя колёсами, но это не значит, что двухколёсный транспорт обделён вниманием разработчиков автопилота. Kawasaki сперва пыталась создать человекоподобного робота, способного управлять обычным мотоциклом, а Yamaha Motor недавно показала свежий концепт беспилотного мотоцикла, который может держать равновесие даже без человека и двигаться вслед за ним.

Напомним, конкурирующая Kawasaki недавно слишком буквально подошла к концепции «железного коня», разработав четвероного робота для перемещения верхом. Yamaha же при создании Motodroid 2 попыталась сыграть на чувствах любителей классической мототехники, создав роботизированный двухколёсный мотоцикл, который умеет сам удерживать равновесие, ставиться на подножки и сниматься с них, а также перевозить человека сразу в нескольких различных позах.

Прежде всего, данное двухколёсное транспортное средство оснащено множеством камер, позволяющих считывать не только жесты, но и выражение лица владельца. Когда робомотоцикл движется самостоятельно на некотором удалении от владельца, ему можно подавать команды при помощи жестов или непосредственных касаний органов управления. Вместо классического руля мотоцикл оснащён двумя фиксированными боковыми ручками, на которых расположились альтернативные органы управления. Передвигаться на таком мотоцикле можно в трёх типовых позах: от классической полулежачей до нетипично вертикальной. Во всех случаях двухколёсная машина сама будет удерживать равновесие. Кроме того, в качестве вспомогательной индикации реакции искусственного интеллекта на окружающую обстановку и команды владельца предусмотрена система внутренней подсветки, которая меняет цвета и интенсивность в разных режимах. Мотоцикл может двигаться и задним ходом, причём как с седоком, так и без него. Пока умалчивается, какую часть использованных при создании Motodroid 2 технологий Yamaha готова внедрить в свою серийную мототехнику.