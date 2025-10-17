Сегодня 17 октября 2025
Биткоин рухнул ниже $106 тысяч и потянул за собой другие криптовалюты — инвесторы потеряли сотни миллионов

Биткоин внезапно рухнул ниже $106 тыс., потому что инвесторы с кредитным плечом оказались с крупными убытками: за последние сутки были принудительно закрыты позиции по криптовалютам на общую сумму почти $1,2 млрд. Вслед за собой биткоин утянул и другие популярные цифровые активы.

Источник изображения: André François McKenzie / unsplash.com

Источник изображения: André François McKenzie / unsplash.com

Значительная часть потерь пришлась на длинные позиции — ещё в начале недели инвесторы готовились к тому, что биткоин пойдёт в рост. На длинные сделки пришлись почти 79 % ликвидаций — крупнейшей оказалась длинная позиция по криптовалюте Ethereum на сумму $20,4 млн на децентрализованной бирже деривативов Hyperliquid, которая внезапно оказалась одним из основных двигателей торговли криптовалютой с кредитным плечом. Около $344 млн убытков пришлись на биткоин, за ним следуют Ethereum ($201 млн) и Solana ($97 млн); на десятки миллионов в минусе оказались XRP, Doge и другие не отличающиеся стабильностью криптовалюты. Наиболее активными оказались движения на площадках Hyperliquid ($391 млн), Bybit ($300 млн), Binance ($259 млн) и OKX ($99 млн).

Источник изображения: coindesk.com

Источник изображения: coindesk.com

Принудительные ликвидации происходят, когда инвесторы, использующие заёмные средства для увеличения позиций, перестают отвечать маржинальным требованиям. Другими словами, когда рынок слишком далеко продвигается против кредитного плеча, позиция закрывается в принудительном порядке, чтобы не допустить дальнейших потерь. В таких случаях могут одновременно срабатывать большие скопления ордеров — наступает «цикл ликвидации». Эти циклы отслеживаются по открытым данным, и при приближении к таким зонам инвесторы начинают внимательнее следить за котировками. Падение биткоина началось накануне вечером, когда цена на биткоин пробила $107 тыс., вызвав тем самым цепочку принудительных закрытий, прокатившихся по рынкам деривативов.

В качестве причин эксперты приводят возросшую напряжённость между США и Китаем, укрепление иены и снижение цен на золото. Биткоин к настоящему моменту растерял почти всё, чего сумел достичь к началу недели; Ethereum торгуется ниже $3900, за день потеряв около 4 %.

Источник:

Теги: биткоин, криптовалюта, цена, финансы
