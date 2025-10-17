ИИ повысил результативность фишинга в 4,5 раза, подсчитали в Microsoft

Написанные при помощи искусственного интеллекта фишинговые письма в прошлом году спровоцировали 54 % получателей перейти по вредоносным ссылкам или скачать вредоносные файлы — без ИИ показатель «конверсии» киберпреступных кампаний составлял 12 %.

ИИ помогает адаптировать содержание фишинговых писем под особенности потенциальных жертв и предлагать им более правдоподобные приманки; он увеличивает шансы мошенников провоцировать граждан на клики и обещает увеличить прибыльность фишинговых атак на величину до 50 раз. «Эта огромная окупаемость вложений выступит стимулом для киберпреступников, которые ещё не пользуются ИИ, добавить его в свой арсенал в будущем», — говорится в ежегодном докладе (PDF) Microsoft, посвящённом вопросам цифровой защиты. Документ охватывает 2025 финансовый год Microsoft — с июля 2024 по июнь 2025 календарного года.

Инструменты ИИ помогли киберпреступникам повысить эффективность и результативность своих атак — они помогают составлять фишинговые письма, упрощают и ускоряют поиск различных уязвимостей, прорабатывают схему их масштабной эксплуатации, помогают в проведении разведки, в выборе объектов атак — организаций и частных лиц — с использованием методов социальной инженерии, а также оказывают помощь в разработке вредоносного ПО. Злоумышленники теперь могут подделывать голос и создавать дипфейки в видеороликах. Всё чаще ИИ используют и структуры, связанные с властями стран. В июле 2023 года эксперты Microsoft не зафиксировали ни одной единицы контента, созданного поддерживаемыми властями стран организациями; в июле 2024 года их стало 50; в январе 2025 года — 125, а в июле — уже 225.

Серьёзной угрозой остаются атаки на ресурсы органов государственной власти — только в США за отчётный период обнаружены 623 таких инцидента; мотивом для 52 % всех атак была финансовая выгода, шпионские интересы преследовались лишь в 4 % случаев. В тех случаях, когда экспертам Microsoft удалось установить цели злоумышленников, 37 % инцидентов были направлены на кражу данных, 33 % реализовывались с целью вымогательства, 19 % были направлены на нанесение ущерба и 7 % — на подготовку инфраструктуры к будущим атакам.

Сообщается о новом методе фишинговых атак, который набрал популярность в отчётный период — он получил название ClickFix. Это метод социальной инженерии, при котором пользователя обманом заставляют выполнить вредоносную команду на своём компьютере под видом безобидных или необходимых операций. С помощью ClickFix осуществляется кража информации, устанавливаются трояны удалённого доступа, бэкдоры и многое другое в подконтрольных жертвам средах. ClickFix использовался как первая ступень атаки в 47 % инцидентов. На классические виды фишинга пришлись 35 % атак.

Злоумышленники становятся изощрённее — они реализуют «многоэтапные цепочки атак, сочетающие технические эксплойты, социальную инженерию, злоупотребление особенностями инфраструктуры и обход защиты через легитимные средства». В качестве одного из примеров приводится комбинированная атака с использованием «бомбардировки» через электронную почту, голосового фишинга и имитации обращений через Microsoft Teams — в результате злоумышленник убедительно выдаёт себя за специалиста техподдержки и получает удалённый доступ. При бомбардировке по электронной почте ящик жертвы регистрируется в тысячах новостных рассылок и онлайн-служб, в результате чего он заполняется тысячами писем, среди которых теряются критические оповещения, такие как оповещения о сбросе пароля или многофакторной авторизации, а также сообщения о мошенничестве.