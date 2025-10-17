Сегодня 17 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети Родители смогут ограничивать общение сво...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Родители смогут ограничивать общение своих детей с ИИ-персонажами в Instagram✴

Meta разрабатывает новые средства родительского контроля, которые помогут ограничить несовершеннолетних в общении с воплощающими виртуальные персонажи чат-ботами на базе искусственного интеллекта, которые работают в соцсетях компании. Основной помощник Meta AI будет доступен, как и прежде.

Источник изображения: ***

Источник изображения: Meta

Если родители не хотят блокировать своим детям все чат-боты с ИИ, они смогут отключить только отдельных персонажей; у них также появится возможность получать информацию о темах, которые их дети обсуждают с чат-ботами Meta. Компания пока только разрабатывает эти функции контроля и в следующем году начнёт их внедрять в англоязычном сегменте Instagram в США, Великобритании, Канаде и Австралии.

На эту меру Meta решила после того, как подверглась критике за чрезмерную свободу, которую предоставляла чат-ботам с ИИ — вплоть до возможности вести переписку деликатного характера с несовершеннолетними. Инцидент имел резонанс на политическом уровне, а Meta была вынуждена начать переобучение своего ИИ и добавить новые средства защиты, чтобы не позволить несовершеннолетним пользователям участвовать в неподобающих разговорах. В соцсетях она ввела возрастные ограничения, разрешив чат-ботам с ИИ давать только ответы, соответствующие рейтингам фильмов PG-13 и оставив подросткам выбор только среди персонажей, ориентированных на соответствующие их возрасту темы.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Meta✴ представила новые функции Reels в Facebook✴, чтобы сделать сервис более похожим на TikTok
В Meta✴ начали отслеживать активность использования ИИ сотрудниками — через игру
Meta✴ начнёт использовать чаты пользователей с ИИ, чтобы продавать ещё более персонализированную рекламу
Wikipedia пожаловалась, что из-за ИИ её стали меньше читать живые люди — и у этого будут последствия
Учёные Apple представили три проекта для ИИ-программирования: обучение, поиск багов и тестирование
Gemini научили выполнять цепочки действий в «Google Таблицах»
Теги: me, ii, ии
me, ii, ии
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Российское производство оптоволоконных кабелей рухнуло на четверть — виноват в этом Китай и не только
Представлен Hiroh Phone — обезгугленный Android-смартфон с физическим выключателем камер и микрофона за $999
Немцы разработали лучшую лопасть для компактных ветрогенераторов — КПД близок к теоретическому пределу
BMW заявила, что захват Nexperia властями Нидерландов нарушит поставки комплектующих
Октябрьское обновление безопасности сломало localhost в Windows 11
Создатель Dead Space увидел в новых владельцах Electronic Arts шанс для Dead Space 4 и «уже начал делать звонки» 42 мин.
Бразилия стала главным мировым экспортёром DDoS-атак 2 ч.
Разработчики новой Painkiller объяснили, зачем превратили игру в динамичный кооперативный шутер 3 ч.
Трассировка лучей, «кошмарная» сложность и «Новая игра +»: Techland раскрыла план улучшений Dying Light: The Beast 4 ч.
Gemini научили выполнять цепочки действий в «Google Таблицах» 4 ч.
Власти Японии призвали OpenAI соблюдать авторские права по отношению к манге и аниме при генерации видео в Sora 2 6 ч.
Anthropic представила инструмент Skills, который сделает ИИ полезнее в реальной работе 15 ч.
Умер легендарный гейм-дизайнер Томонобу Итагаки — создатель Dead or Alive и отец современной Ninja Gaiden 16 ч.
OnePlus представила OxygenOS 16 в стиле iOS с расширенными ИИ-функциями и не только 17 ч.
Мультиплеерной игрой Quantic Dream оказалась условно-бесплатная MOBA — первый трейлер, геймплей и подробности Spellcasters Chronicles 18 ч.
G.Skill показала экстремальный разгон DDR5 без экстремального охлаждения — 48 Гбайт довели до 10 600 МГц 19 мин.
Дочка Xpeng представила шестиместный «летающий автобус» — дизайн подсмотрели у американцев 21 мин.
Президент РФ предложить запитать ЦОД от угольных электростанций 33 мин.
Xiaomi раскрыла дизайн доступного флагмана Redmi K90 Pro Max и объявила дату его презентации 2 ч.
Bloomberg узнал, где и когда Samsung представит свой первый трёхстворчатый складной телефон 2 ч.
Огромный ускоритель SpaceX Super Heavy картинно завис над водами залива, прежде чем навсегда исчезнуть в пучине 2 ч.
Легендарная Vertu представила смартфон Agent Q, который можно купить только в одном магазине в мире 2 ч.
Huawei представила самый доступный складной смартфон Nova Flip S — всего от $490 3 ч.
Открытая ИИ-модель Google DeepMind Cell2Sentence-Scale 27B совершила прорыв в терапии рака, который подтвердили учёные 3 ч.
SK hynix показала 245-Тбайт SSD серии PS1101 для дата-центров 4 ч.