Хакеры слили данные сотен сотрудников ФБР, Минюста и Министерства внутренней безопасности США

Группа Scattered LAPSUS$ Hunters из хакерского сообщества Com, стоящего за крупными утечками данных в последние годы, опубликовала имена и личные данные сотен государственных служащих, включая сотрудников ФБР, Министерства юстиции США, Министерства внутренней безопасности США, Иммиграционной и таможенной полиции США. Хакеры публично обратились к мексиканским наркокартелям, требуя вознаграждения за доксинг (раскрытие персональных данных) агентов США.

«Я хочу свои деньги, Мексика», — написал пользователь Telegram-канала Scattered LAPSUS$ Hunters, объединяющего несколько хакерских групп, связанных с киберпреступным сообществом Com. «Мексиканские картели, мы сбрасываем все документы, где мой миллион долларов?» — говорится в другом сообщении. Хакеры имеют в виду заявление Министерства внутренней безопасности США о том, что мексиканские картели начали предлагать вознаграждение за доксинг агентов. Правительство США не подтвердило и не опровергло это утверждение, несмотря на угрозы хакеров в следующий раз раскрыть данные работников налогового управления.

Издание 404 Media изучило несколько таблиц с данными, опубликованных в Telegram-канале группы. Одна содержала якобы персональные данные 680 сотрудников Министерства внутренней безопасности, другая — сведения о более чем 170 адресах электронной почты ФБР и их владельцах; а третья — персональные данные более 190 сотрудников Министерства юстиции. При содействии компании District 4 Labs, специализирующейся на кибербезопасности, сотрудники 404 Media подтвердили достоверность некоторых опубликованных данных.

Исследование показало, что многие части документов действительно относились к государственным служащим с тем же именем, названием агентства, адресом или номером телефона. В некоторых случаях адреса, опубликованные хакерами, по-видимому, относились к жилым, а не к офисным помещениям. Неясно, как хакеры собрали или иным образом получили эти данные, будь то объединение предыдущих разрозненных утечек данных или получение их из конкретного государственного органа.

Министерство внутренней безопасности заявило, что его чиновники «сталкиваются с более чем 1000 % ростом числа нападений на них и их семьи, подвергающихся доксингу и угрозам в интернете». Остаётся неясным, как именно Министерство рассчитало этот рост и какие данные использовало.

Правительство США принимает меры в отношении приложений, веб-сайтов и страниц в социальных сетях, которые, по его мнению, раскрывают персональную информацию или иным образом угрожают государственным служащим. Во многих случаях эти источники информации действовали в соответствии с первой поправкой к Конституции США и не занимались доксингом, но всё равно вынуждены были подчиниться.

Так, Apple была вынуждена удалить приложение Eyes Up, которое собирало видеозаписи действий и злоупотреблений иммиграционных и таможенных служащих. Также Apple пришлось запретить ряд приложений, которые демонстрировали незаконные действия государственных чиновников, после прямого давления со стороны Министерства юстиции.

Хакерская группа Scattered LAPSUS$ Hunters приобрела известность после угрозы опубликовать большой объём данных клиентов Salesforce, включая Disney/Hulu, FedEx, Toyota, UPS и других.

В 2016 году другая хакерская группа под названием Crackas With Attitude опубликовала личные данные около 20 000 агентов ФБР и 9000 сотрудников Министерства внутренней безопасности.