«Выбор сделали за меня»: бывший руководитель франшизы Assassin’s Creed объяснил, почему покинул Ubisoft

Уже бывший руководитель франшизы Assassin’s Creed Марк-Алексис Коте (Marc-Alexis Côté), ранее на этой неделе покинувший должность и Ubisoft в целом, в деловой соцсети LinkedIn прокомментировал свой уход из компании.

Источник изображения: Ubisoft

Источник изображения: Ubisoft

Напомним, об отставке Коте стало известно 14 октября. Перед уходом специалисту якобы предложили руководящую должность в Vantage Studios (новый «творческий дом» Assassin's Creed, Far Cry и Rainbow Six), но тот отказался.

По словам Коте, он не решал оставить позицию главы Assassin’s Creed: «Выбор сделали за меня. <...> Я не уходил. Я оставался на своём посту, пока Ubisoft не попросила меня отойти в сторону».

«В последние годы своей карьеры я стал видеть себя капитаном корабля Assassin’s Creed, который покидает судно только после того, как все будут в безопасности. Именно это я и делал так долго, как мог», — заверил Коте.

Источник изображения: Getty Images

Источник изображения: Getty Images

Коте заявил, что Ubisoft решила передать руководство франшизы «кому-то поближе к их новой организационной структуре». Предложенная специалисту другая должность по объёму полномочий была куда скромнее прежней.

Как подчеркнул Коте, никакого зла на компанию он не держит. Ubisoft была ему домом всю профессиональную жизнь, и он будет «вечно благодарен за людей, проекты и веру, что вместе мы можем создать миры, которые вдохновят миллионы».

Коте присоединился к Ubisoft в 2005 году и к марту 2022 года дослужился до должности руководителя франшизы Assassin's Creed. Специалист приложил руку к большинству игр серии, начиная с Brotherhood.

Теги: assassin’s creed, vantage studios, ubisoft
