Франшиза Assassin's Creed осталась без руководителя — Марк-Алексис Коте покинул Ubisoft после 20 лет работы

Недавняя отмена амбициозной игры в антураже США после Гражданской войны не станет единственной потерей для фанатов Assassin’s Creed за последнее время. Теперь франшиза осталась без руководителя.

Источник изображения: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Как сообщили IGN и Video Games Chronicle (VGC) со ссылкой на своих информаторов, Ubisoft после 20 лет работы покинул Марк-Алексис Коте (Marc-Alexis Côté), который с 2022 года возглавлял Assassin’s Creed.

Об уходе Коте стало известно спустя всего две недели после запуска Vantage Studios — нового «творческого дома» Assassin's Creed, Far Cry и Rainbow Six, которым частично владеет китайский IT-гигант Tencent.

По данным IGN, Коте была предложена руководящая должность в Vantage, но тот отказался. Сообщается, что у специалиста были «свои ожидания и приоритеты в отношении создания и будущего» совместного с Tencent подразделения.

Соруководители Vantage Studios Кристоф Деренн (Christophe Derennes) и Чарли Гиймо (Charlie Guillemot) во внутреннем обращении к команде отметили, что разочарованы решением Коте, но уважают его и желают бывшему коллеге успехов.

Коте

Марк-Алексис Коте

Вслед за публикацией материалов IGN и VGC представитель Ubisoft от лица компании подтвердил уход Коте, выразил сожаление по этому поводу и «глубокую признательность» бывшему сотруднику.

Коте устроился в Ubisoft на должность инженера программного обеспечения 20 лет назад и к марту 2022 года дослужился до руководителя франшизы Assassin's Creed. Специалист приложил руку к большинству игр серии, начиная с Brotherhood.

Теги: assassin’s creed, vantage studios, ubisoft, tencent
