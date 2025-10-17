Сегодня 17 октября 2025
Apple обвинила Epic Games в новой попытке отвертеться от уплаты комиссий App Store

Apple в очередной раз, на этот раз в австралийском суде, обвинила Epic Games в попытке «бесплатного проезда», поскольку игровая компания просит суд разрешить загрузку своих приложений на iPhone без выплаты комиссии Apple. Apple утверждает, что это противоречит выводу суда о том, что компания имеет право взимать плату с разработчиков за использование её интеллектуальной собственности.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Ранее в США Epic Games добилась решения суда, которое позволило ей обойти 30-процентную комиссию Apple, что является вопиющим нарушением правил производителя iPhone. Суд постановил, что компания должна разрешить разработчикам совершать продажи внутри приложений через собственные каналы без уплаты комиссионных Apple. Когда Apple ответила, что продолжит требовать комиссию даже с продаж, совершенных вне App Store, Epic повторно обратилась в суд и выиграла его.

В мае 2025 года разработчики из студии Epic Games объявили о долгожданном возвращении своей условно-бесплатной королевской битвы Fortnite на устройства под управлением операционной системы iOS в США. Fortnite была недоступна на iOS в США с августа 2020 года, когда Apple удалила игру из App Store из-за введения Epic Games собственной внутриигровой платёжной системы, нарушавшей правила Apple.

Спор двух компаний продолжился — на этот раз судебной ареной выступила Австралия. Суд признал, что App Store предоставляет преимущества в области конфиденциальности и безопасности, но указал, что Apple не имеет права блокировать сторонние загрузки приложений, если владельцы iPhone пожелают это сделать. Теперь Epic Games просит суд обязать Apple разрешить сторонние загрузки без выплаты какой-либо комиссии компании из Купертино.

«Epic теперь просит предоставить ей право бесплатного пользования платформой Apple и демонтировать все меры, которые мы внедрили для защиты пользователей и разработчиков, — требование, выходящее далеко за рамки решения суда. Мы продолжим добиваться решения, уважающего нашу интеллектуальную собственность и защищающего безопасный и надёжный опыт, который потребители и разработчики ожидают от нашей платформы», — заявил представитель Apple.

Apple продолжает утверждать, что разрешение загрузки сторонних приложений снимет защиту от вредоносных приложений и подвергнет пользователей рискам, включая мошенничество, угрозы конфиденциальности и вредоносное ПО, которое может поставить под угрозу их устройства. Это утверждение компании выглядит не особо убедительным. В ЕС, где законом разрешены сторонние магазины приложений, Apple проверяет приложения перед их размещением, кроме того, iOS использует надёжную песочницу и меры безопасности.

Австралийский суд, похоже, уже вынес общее решение в пользу Epic, поэтому заявления Apple по поводу безопасности App Store, похоже, направлены скорее на то, чтобы склонить на свою сторону владельцев iPhone, чем убедить судью. Однако, хотя загрузка сторонних приложений, вероятно, будет разрешена, Apple всё же хочет добиться права получать компенсацию за приложения, продаваемые напрямую пользователям.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: apple, epic games, комиссия, app store, судебные разбирательства
