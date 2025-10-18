Первый складной iPhone может не только задержаться, но и получить дисплей более скромных размеров

В большинстве случаев эргономический замысле складных смартфонов заключается в том, что основную часть времени пользователю доступен некий внешний дисплей более компактного размера, а в случае необходимости можно разложить более крупный. По слухам, первый складной Apple iPhone получит более компактные дисплеи и не успеет выйти в следующем году.

Традиционно, подобные слухи принято обсуждать либо в изложении отраслевого аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), либо с подачи Bloomberg и штатного специалиста этого издательства по планам Apple Марка Гурмана (Mark Gurman). Южнокорейское издание The Elec обратило внимание на аналитическую записку Mizuho Securities, посвящённую теме первого складного iPhone с гибким дисплеем. По мнению данных экспертов, так называемый iPhone Fold получит внешний дисплей с диагональю 5,38 дюйма и внутренний дисплей с диагональю 7,58 дюйма, измеряемой в разложенном состоянии.

Ранее считалось, что оба дисплея будут чуть крупнее: 5,5 дюйма для внешнего и 7,8 дюйма для внутреннего. В относительно актуальной линейке смартфонов Apple самым компактным дисплеем (6,1 дюйма) оснащается iPhone 16e. В новейшем поколении iPhone 17 и iPhone 17 Pro получили 6,3-дюймовые дисплеи, сверхтонкий iPhone Air ограничился 6,5-дюймовыми, а флагманский iPhone 17 Pro Max обрёл 6,9-дюймовый. В сложенном состоянии iPhone Fold должен напоминать по габаритам iPhone 13 mini, который оснащался 5,42-дюймовым дисплеем.

По мнению представителей Mizuho Securities, возможность выхода iPhone Fold в 2026 году не гарантируется, поскольку даже в случае успешного завершения разработки ключевых элементов, включая шарнир для механизма складывания, поставщики просто могут не обеспечить необходимых объёмов производства на 2026 год. По этой причине анонс складного iPhone может быть задержан до 2027 года.