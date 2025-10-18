Сегодня 18 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Первый складной iPhone может не только з...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Первый складной iPhone может не только задержаться, но и получить дисплей более скромных размеров

В большинстве случаев эргономический замысле складных смартфонов заключается в том, что основную часть времени пользователю доступен некий внешний дисплей более компактного размера, а в случае необходимости можно разложить более крупный. По слухам, первый складной Apple iPhone получит более компактные дисплеи и не успеет выйти в следующем году.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Традиционно, подобные слухи принято обсуждать либо в изложении отраслевого аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), либо с подачи Bloomberg и штатного специалиста этого издательства по планам Apple Марка Гурмана (Mark Gurman). Южнокорейское издание The Elec обратило внимание на аналитическую записку Mizuho Securities, посвящённую теме первого складного iPhone с гибким дисплеем. По мнению данных экспертов, так называемый iPhone Fold получит внешний дисплей с диагональю 5,38 дюйма и внутренний дисплей с диагональю 7,58 дюйма, измеряемой в разложенном состоянии.

Ранее считалось, что оба дисплея будут чуть крупнее: 5,5 дюйма для внешнего и 7,8 дюйма для внутреннего. В относительно актуальной линейке смартфонов Apple самым компактным дисплеем (6,1 дюйма) оснащается iPhone 16e. В новейшем поколении iPhone 17 и iPhone 17 Pro получили 6,3-дюймовые дисплеи, сверхтонкий iPhone Air ограничился 6,5-дюймовыми, а флагманский iPhone 17 Pro Max обрёл 6,9-дюймовый. В сложенном состоянии iPhone Fold должен напоминать по габаритам iPhone 13 mini, который оснащался 5,42-дюймовым дисплеем.

По мнению представителей Mizuho Securities, возможность выхода iPhone Fold в 2026 году не гарантируется, поскольку даже в случае успешного завершения разработки ключевых элементов, включая шарнир для механизма складывания, поставщики просто могут не обеспечить необходимых объёмов производства на 2026 год. По этой причине анонс складного iPhone может быть задержан до 2027 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Складной iPhone Fold будет дешевле, чем ожидалось — Apple нашла способ сэкономить
Huawei доминирует на рынке складных смартфонов — Samsung сильно отстаёт
Первый складной iPhone не получит подэкранный сканер отпечатков пальцев, но Touch ID вернётся
TSMC выпустила для Nvidia первую кремниевую пластину с чипами Blackwell на территории США
Huawei представила смартфон Nova 14 Lite на устаревшем чипе Kirin 8000 и HarmonyOS 5.1
HTC показала доступный геймерский смартфон Wildfire и не только
Теги: apple, apple iphone, смартфоны, складной смартфон, слухи
apple, apple iphone, смартфоны, складной смартфон, слухи
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Ничто не могло подготовить нас к такому»: более миллиона пользователей Steam добавили Heroes of Might & Magic: Olden Era в список желаемого
Легендарная Vertu представила смартфон Agent Q, который можно купить только в одном магазине в мире
BMW заявила, что захват Nexperia властями Нидерландов нарушит поставки комплектующих
Огромный ускоритель SpaceX Super Heavy картинно завис над водами залива, прежде чем навсегда исчезнуть в пучине
Интерес к ChatGPT на смартфонах стал угасать — пользователи проводят в приложении всё меньше времени
Новая статья: Baby Steps — встань и иди. Рецензия 7 ч.
ИИ Meta будет предлагать пользователям отредактировать и опубликовать фото из галереи смартфона 8 ч.
Новая статья: Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 — резус разочаровательный. Рецензия 8 ч.
«Невероятно исторический момент»: в Football Manager 26 впервые для серии появится Чемпионат мира по футболу и другие турниры ФИФА 9 ч.
Судебные документы Sony и Tencent раскрыли, когда выйдет фильм по Horizon Zero Dawn 11 ч.
Apple обвинила Epic Games в новой попытке отвертеться от уплаты комиссий App Store 12 ч.
Фэнтезийный боевик Absolum приглянулся не только критикам, но и игрокам — 200 тысяч проданных копий и 91 % в Steam 12 ч.
«Выбор сделали за меня»: бывший руководитель франшизы Assassin’s Creed объяснил, почему покинул Ubisoft 13 ч.
Хакеры слили данные сотен сотрудников ФБР, Минюста и Министерства внутренней безопасности США 13 ч.
Родители смогут ограничивать общение своих детей с ИИ-персонажами в Instagram 13 ч.
Первый складной iPhone может не только задержаться, но и получить дисплей более скромных размеров 20 мин.
TSMC выпустила для Nvidia первую кремниевую пластину с чипами Blackwell на территории США 52 мин.
Релиз Kaspersky NGFW 1.1: улучшенная отказоустойчивость, антивирусная проверка архивов и новые аппаратные платформы 9 ч.
Atari представила ретро-консоль Intellivision Spirit c 45 встроенными играми с «возможностью расширения» 9 ч.
Huawei представила смартфон Nova 14 Lite на устаревшем чипе Kirin 8000 и HarmonyOS 5.1 10 ч.
Китайцы создали «полароид» для астрономии — он делает мгновенные снимки Вселенной с рекордной точностью 10 ч.
HTC показала доступный геймерский смартфон Wildfire и не только 11 ч.
Представлены первые в мире смартфоны с активным жидкостным кулером и не только — геймерские Redmagic 11 Pro и Pro+ 12 ч.
Poolside и CoreWeave построят в Техасе 2-ГВт кампус ИИ ЦОД, работающий на газе из Пермского бассейна 14 ч.
Apple сама решила обделить зарядными устройствами MacBook Pro в Европе — власти и законы ЕС ни при чём 15 ч.