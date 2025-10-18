Сегодня 18 октября 2025
ИИ-бот Google Gemini успешно конкурирует в области редактирования фото с инструментами Adobe

В августе Google представила ИИ-модель Gemini 2.5 Flash Image, которая позволяет с высокой точностью контролировать процесс редактирования фотографий. Этот инструмент стал доступен всем пользователям приложения Gemini бесплатно, а разработчики могут задействовать соответствующий API для интеграции сервиса в свои продукты за относительно невысокую плату. За прошедшие с тех пор несколько месяцев алгоритм превратился в конкурента ИИ-инструментам для работы с медиаконтентом компании Adobe.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на данные аналитической компании Appfigures, которая подсчитала, что по мере стремительного роста числа загрузок приложения Gemini после интеграции в него новых функций для редактирования изображений, количество скачиваний приложения Firefly, в котором реализованы ИИ-инструменты Adobe для генерации изображений и видео, постепенно снижается.

Невозможно точно сказать, связаны ли эти два события между собой. По данным Appfigures, после запуска в июне приложение Firefly показало «впечатляющий» рост, а в августе количество его загрузок выросло на 150 % по сравнению с июлем. За тот же период количество скачивания Gemini выросло лишь на 20 %. Эта статистика включает в себя данные о загрузках приложений из магазинов Google Play Маркет и Apple App Store.

После обновления приложения Gemini 26 августа, когда в нём появились новые возможности в плане ИИ-редактирования фото, количество загрузок Firefly упало более чем вдвое в течение следующей недели. В это же время количество скачиваний Gemini стремительно росло.

По данным Appfigures, по состоянию на 6 октября количество загрузок Gemini выросло на 331 % по сравнению с последней неделей июля, тогда как количество скачиваний Firefly снизилось на 68 %, что стало самым низким показателям с момента обновления Gemini в августе. Для лучшего понимания масштабов следует учитывать, что на прошлой неделе Gemini скачивали на 6,1 млн раз больше, чем на неделе, когда в приложение была интегрирована новая ИИ-модель для точного редактирования фото. За этот же период количество скачиваний Firefly снизилось на 2 млн.

Данные Appfigures по разным регионам указывают на то, что в США количество скачиваний Gemini в октябре подскочило на 88 % по сравнению с сентябрём. За этот же период популярность Firefly в стране упала на 82 %. Это указывает на то, что Gemini превращается в серьёзного конкурента в сфере обработки изображений.

Источник:

gemini, firefly, генерация изображений, аналитика, ии
