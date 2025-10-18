После визита Тима Кука iPhone Air в Китае раскупили за минуты

Первую партию iPhone Air в Китае раскупили за несколько минут после старта предварительных продаж устройства — оно оказалось популярным у местных потребителей, несмотря на острую конкуренцию со стороны смартфонов на Android.

Высокими продажами iPhone Air обязан визиту в Китай гендиректора Apple Тима Кука (Tim Cook) — он решил лично поучаствовать в продвижении продукта на крупнейшем в мире рынке смартфонов, несмотря на геополитическую напряжённость между Китаем и США. Занимая пост председателя консультативного совета в Школе менеджмента при Университете Цинхуа, Кук в минувший четверг встретился с вице-премьером страны Хэ Лифэном (He Lifeng).

Предварительные продажи iPhone Air, который поддерживает только eSIM и недавно получил одобрение регулирующих органов в Китае, стартовали накануне в 9 утра по местному времени — более чем на месяц позже, чем в большинстве стран мира. Всего нескольких минут после начала приёма заказов хватило, чтобы распродать смартфон во всех офлайн-магазинах Пекина и Шанхая, а также в крупных городах, в том числе в Тяньцзине. Поставки по онлайн-заказам задержатся на одну или две недели.

Китайский рынок положительно принял самый тонкий iPhone, несмотря на то, что местные производители, в том числе Huawei и Xiaomi, стремятся расширить своё присутствие в сегменте премиум-класса. По итогам III квартала китайский рынок смартфонов сократился на 3 % в годовом исчислении, лидером с долей 18 % стала Vivo. Huawei и Apple заняли второе и третье места с долями 16 % и 15 % соответственно, за ними следуют Xiaomi и Oppo.

Тим Кук остаётся одним из наиболее видных лидеров американского бизнеса, активно взаимодействующих как с местными властями, так и с потребителями. В четверг он также встретился с министром торговли Ван Вэньтао (Wang Wentao), с которым обсудил различные темы, включая двусторонние торгово-экономические отношения и рост Apple в Китае. Глава компании выразил приверженность укреплению связей с Китаем, содействию «высококачественному развитию» страны и развитию сотрудничества между двумя странами — это, считает он, необходимо для мирового экономического прогресса.

На своей личной странице в китайской соцсети Weibo он также сообщил, что Apple совместно работает с пекинской больницей «Анчжэнь» (Anzhen Hospital), в которой проводятся исследования в области кардиологии — американский технологический гигант хочет, чтобы китайские владельцы Apple Watch пользовались устройством для мониторинга заболеваний сердца. Кук также сообщил о пожертвовании Университету Цинхуа, чтобы помочь в «подготовке нового поколения лидеров в области охраны окружающей среды».