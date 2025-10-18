Сегодня 18 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика После визита Тима Кука iPhone Air в Кита...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

После визита Тима Кука iPhone Air в Китае раскупили за минуты

Первую партию iPhone Air в Китае раскупили за несколько минут после старта предварительных продаж устройства — оно оказалось популярным у местных потребителей, несмотря на острую конкуренцию со стороны смартфонов на Android.

Источник изображений: Tim Cook

Источник изображений: Tim Cook

Высокими продажами iPhone Air обязан визиту в Китай гендиректора Apple Тима Кука (Tim Cook) — он решил лично поучаствовать в продвижении продукта на крупнейшем в мире рынке смартфонов, несмотря на геополитическую напряжённость между Китаем и США. Занимая пост председателя консультативного совета в Школе менеджмента при Университете Цинхуа, Кук в минувший четверг встретился с вице-премьером страны Хэ Лифэном (He Lifeng).

Предварительные продажи iPhone Air, который поддерживает только eSIM и недавно получил одобрение регулирующих органов в Китае, стартовали накануне в 9 утра по местному времени — более чем на месяц позже, чем в большинстве стран мира. Всего нескольких минут после начала приёма заказов хватило, чтобы распродать смартфон во всех офлайн-магазинах Пекина и Шанхая, а также в крупных городах, в том числе в Тяньцзине. Поставки по онлайн-заказам задержатся на одну или две недели.

Китайский рынок положительно принял самый тонкий iPhone, несмотря на то, что местные производители, в том числе Huawei и Xiaomi, стремятся расширить своё присутствие в сегменте премиум-класса. По итогам III квартала китайский рынок смартфонов сократился на 3 % в годовом исчислении, лидером с долей 18 % стала Vivo. Huawei и Apple заняли второе и третье места с долями 16 % и 15 % соответственно, за ними следуют Xiaomi и Oppo.

Тим Кук остаётся одним из наиболее видных лидеров американского бизнеса, активно взаимодействующих как с местными властями, так и с потребителями. В четверг он также встретился с министром торговли Ван Вэньтао (Wang Wentao), с которым обсудил различные темы, включая двусторонние торгово-экономические отношения и рост Apple в Китае. Глава компании выразил приверженность укреплению связей с Китаем, содействию «высококачественному развитию» страны и развитию сотрудничества между двумя странами — это, считает он, необходимо для мирового экономического прогресса.

На своей личной странице в китайской соцсети Weibo он также сообщил, что Apple совместно работает с пекинской больницей «Анчжэнь» (Anzhen Hospital), в которой проводятся исследования в области кардиологии — американский технологический гигант хочет, чтобы китайские владельцы Apple Watch пользовались устройством для мониторинга заболеваний сердца. Кук также сообщил о пожертвовании Университету Цинхуа, чтобы помочь в «подготовке нового поколения лидеров в области охраны окружающей среды».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Российские цены на тонкий Apple iPhone Air упали на треть за две недели
Почти все новые iPhone разошлись лучше ожиданий — только одна модель не снискала популярности
iFixit показала внутреннее устройство сверхтонкого iPhone Air и высоко оценила его ремонтопригодность
Первый складной iPhone может не только задержаться, но и получить дисплей более скромных размеров
TSMC выпустила для Nvidia первую кремниевую пластину с чипами Blackwell на территории США
Huawei представила смартфон Nova 14 Lite на устаревшем чипе Kirin 8000 и HarmonyOS 5.1
Теги: apple, iphone air, тим кук, китай
apple, iphone air, тим кук, китай
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Ничто не могло подготовить нас к такому»: более миллиона пользователей Steam добавили Heroes of Might & Magic: Olden Era в список желаемого
Огромный ускоритель SpaceX Super Heavy картинно завис над водами залива, прежде чем навсегда исчезнуть в пучине
Легендарная Vertu представила смартфон Agent Q, который можно купить только в одном магазине в мире
BMW заявила, что захват Nexperia властями Нидерландов нарушит поставки комплектующих
Интерес к ChatGPT на смартфонах стал угасать — пользователи проводят в приложении всё меньше времени
ИИ-бот Google Gemini успешно конкурирует в области редактирования фото с инструментами Adobe 4 ч.
Новая статья: Baby Steps — встань и иди. Рецензия 12 ч.
ИИ Meta будет предлагать пользователям отредактировать и опубликовать фото из галереи смартфона 13 ч.
Новая статья: Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 — резус разочаровательный. Рецензия 13 ч.
«Невероятно исторический момент»: в Football Manager 26 впервые для серии появится Чемпионат мира по футболу и другие турниры ФИФА 14 ч.
Судебные документы Sony и Tencent раскрыли, когда выйдет фильм по Horizon Zero Dawn 16 ч.
Apple обвинила Epic Games в новой попытке отвертеться от уплаты комиссий App Store 17 ч.
Фэнтезийный боевик Absolum приглянулся не только критикам, но и игрокам — 200 тысяч проданных копий и 91 % в Steam 17 ч.
«Выбор сделали за меня»: бывший руководитель франшизы Assassin’s Creed объяснил, почему покинул Ubisoft 18 ч.
Хакеры слили данные сотен сотрудников ФБР, Минюста и Министерства внутренней безопасности США 18 ч.
Память HBM4 окажется дороже, чем ожидалось, но производители не останутся внакладе 4 ч.
Asus представила первый мини-ПК ROG NUC с процессором AMD — чип Ryzen 9 9955HX3D и графика GeForce RTX 5070 5 ч.
Рекорд разгона памяти до режима DDR5-13010 прошёл валидацию 5 ч.
Первый складной iPhone может не только задержаться, но и получить дисплей более скромных размеров 6 ч.
TSMC выпустила для Nvidia первую кремниевую пластину с чипами Blackwell на территории США 6 ч.
Релиз Kaspersky NGFW 1.1: улучшенная отказоустойчивость, антивирусная проверка архивов и новые аппаратные платформы 14 ч.
Atari представила ретро-консоль Intellivision Spirit c 45 встроенными играми с «возможностью расширения» 14 ч.
Huawei представила смартфон Nova 14 Lite на устаревшем чипе Kirin 8000 и HarmonyOS 5.1 15 ч.
Китайцы создали «полароид» для астрономии — он делает мгновенные снимки Вселенной с рекордной точностью 15 ч.
HTC показала доступный геймерский смартфон Wildfire и не только 16 ч.