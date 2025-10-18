Сегодня 18 октября 2025
Meta✴ набирает джунов без опыта на зарплату $290 тыс. в год: Цукерберг считает, что главное — это навыки

Для выпускников вузов сейчас не лучшее время: количество вакансий начального уровня сокращается, представителей поколения Z нанимают на работу крайне неохотно, а развитие ИИ-технологий ведёт к растущей автоматизации труда. Вместе с тем Meta активно ищет новые таланты, предлагая им зарплату до $290 тыс. в год, невзирая на стаж и опыт работы, пишет Fortune.

Источник изображения: Campaign Creators/unsplash.com

Источник изображения: Campaign Creators/unsplash.com

В числе размещённых Meta вакансий начального уровня: инженер-программист полного цикла и инженер-программист по нескольким продуктам, для которых не требуется десятилетний опыт — достаточно степени бакалавра в соответствующей области, например, в области информатики, компьютерной инженерии или прикладных наук.

Преимущество получат те кандидаты, кто имеет законченное высшее образование, стажировку, дипломную работу или 12 месяцев опыта работы в одной из следующих областей: PHP и Hack, C++, Python, React Framework, проблемы программирования или крупномасштабные инфраструктуры хранения данных или фреймворки.

Для другой вакансии инженера-программиста iOS требуется год опыта работы, а также навыки в объектно-ориентированной разработке ПО, многопоточном программировании и Linux или Unix.

Кандидатам предлагается зарплата в пределах от $176 до $290 тыс. в год, а также бонусы, акции и льготы. Но при этом работа предполагает личное присутствие в офисе, удалённый формат не предусмотрен.

Директор Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) считает, что навыки важнее блестящего высшего образования. Он ищет кандидатов с навыками, которые смогут их применять в различных сферах деятельности компании. Способность добиваться результатов и создавать инновации важнее того, чему их учили в школе, уверен Цукерберг. «Если люди продемонстрировали, что могут глубоко разобраться в чём-то и делать это действительно хорошо, то они, вероятно, приобрели опыт в искусстве изучения чего-то и доведения этого до превосходного уровня, что, как правило, применимо и к другим областям», — заявил он агентству Bloomberg в прошлом году.

Ранее в это году газета Washington Post сообщила, что занятость программистов упала до самого низкого уровня с 1980-х годов — это одна из профессий, которая больше всего пострадала из-за внедрения ИИ за последние годы.

Впрочем, проблемы наблюдаются не только у программистов — технологические компании повсеместно сокращают молодых сотрудников с 2023 года. Согласно свежему исследованию Pave, доля сотрудников поколения Z в возрасте от 21 до 25 лет в технологических компаниях за последние два года сократилась вдвое — с 15 % в январе 2023 года до 6,8 % в августе 2025 года. В крупных частных технологических компаниях за это время доля сотрудников поколения Z, находящихся в начале карьеры, сократилась с 9,3 до 6,8 %.

Источник:

