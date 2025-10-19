У захваченной Нидерландами Nexperia уже возникли противоречия с китайским подразделением

Недавно власти Нидерландов, ссылаясь на национальные интересы, взяли под контроль компанию Nexperia, формально принадлежащую китайской Wingtech, а также отстранили от дел прежнего генерального директора. Эти шаги уже вызвали обеспокоенность являющейся клиентом Nexperia компании BMW, а ещё у штаб-квартиры производителя чипов возник конфликт с китайским подразделением.

Как отмечает Nikkei Asian Review, китайское подразделение Nexperia в пятницу распространило среди клиентов и партнёров письмо, в котором сообщалось о получении уведомления из штаб-квартиры в Нидерландах о прекращении выплаты денег сотрудникам китайского подразделения. Кроме того, сообщалось о блокировке доступа китайских сотрудников к корпоративным информационным системам. В европейской штаб-квартире Nexperia эти сообщения назвали ложными, также отметив, что заявления китайского подразделения о вынужденном достижении независимости не соответствуют действительности.

Фактически, власти Нидерландов на ближайший год запретили Nexperia менять организационную структуру и увольнять сотрудников без согласования с правительством. Европейская штаб-квартира компании настаивает, что производитель чипов продолжает поддерживать сотрудников и клиентов в Китае.

Тем временем, китайские власти ещё в начале месяца ограничили экспорт за пределы КНР определённых видов продукции, выпускаемой Nexperia и её подрядчиками на территории страны. Руководство компании ведёт работу над получением соответствующих разрешений и направляет на это все необходимые ресурсы. Материнская компания Wingtech, которая попала в чёрный список в США в декабре прошлого года, основную часть своего бизнеса по производству электроники после этого продала обслуживающей заказы Apple компании Luxshare Precision Industry.