Сегодня 19 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники У захваченной Нидерландами Nexperia уже ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

У захваченной Нидерландами Nexperia уже возникли противоречия с китайским подразделением

Недавно власти Нидерландов, ссылаясь на национальные интересы, взяли под контроль компанию Nexperia, формально принадлежащую китайской Wingtech, а также отстранили от дел прежнего генерального директора. Эти шаги уже вызвали обеспокоенность являющейся клиентом Nexperia компании BMW, а ещё у штаб-квартиры производителя чипов возник конфликт с китайским подразделением.

Источник изображения: Nexperia

Источник изображения: Nexperia

Как отмечает Nikkei Asian Review, китайское подразделение Nexperia в пятницу распространило среди клиентов и партнёров письмо, в котором сообщалось о получении уведомления из штаб-квартиры в Нидерландах о прекращении выплаты денег сотрудникам китайского подразделения. Кроме того, сообщалось о блокировке доступа китайских сотрудников к корпоративным информационным системам. В европейской штаб-квартире Nexperia эти сообщения назвали ложными, также отметив, что заявления китайского подразделения о вынужденном достижении независимости не соответствуют действительности.

Фактически, власти Нидерландов на ближайший год запретили Nexperia менять организационную структуру и увольнять сотрудников без согласования с правительством. Европейская штаб-квартира компании настаивает, что производитель чипов продолжает поддерживать сотрудников и клиентов в Китае.

Тем временем, китайские власти ещё в начале месяца ограничили экспорт за пределы КНР определённых видов продукции, выпускаемой Nexperia и её подрядчиками на территории страны. Руководство компании ведёт работу над получением соответствующих разрешений и направляет на это все необходимые ресурсы. Материнская компания Wingtech, которая попала в чёрный список в США в декабре прошлого года, основную часть своего бизнеса по производству электроники после этого продала обслуживающей заказы Apple компании Luxshare Precision Industry.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
BMW заявила, что захват Nexperia властями Нидерландов нарушит поставки комплектующих
Нидерланды захватили контроль над китайским производителем чипов Nexperia — ради нацбезопасности
От американских санкций пострадали Apple и Samsung — их китайскому поставщику приходится продавать заводы
TSMC опережает график по запуску техпроцесса 2 нм и уже планирует его второе поколение
После визита Тима Кука iPhone Air в Китае раскупили за минуты
Память HBM4 окажется дороже, чем ожидалось, но производители не останутся внакладе
Теги: nexperia, китай, нидерланды, производство микросхем
nexperia, китай, нидерланды, производство микросхем
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Закон Ома подсказал путь для развития аккумуляторных систем хранения энергии — пора повышать напряжение
Интерес к ChatGPT на смартфонах стал угасать — пользователи проводят в приложении всё меньше времени
Смарт-часы впервые обеспечили сантиметровую точность навигации
«Невероятно исторический момент»: в Football Manager 26 впервые для серии появится Чемпионат мира по футболу и другие турниры ФИФА
Статистика Backblaze: за последние 12 лет срок службы жёстких дисков увеличился в разы
Google свернула проект Privacy Sandbox после шести лет разработки 54 мин.
Новая статья: Ghost of Yotei — месть, расцветшая с сакурой. Рецензия 7 ч.
Новая статья: Gamesblender № 748: подробности PS6 и новой Xbox, «вселенная ужасов» Tencent и юбилей Serious Sam 2 8 ч.
Twitch анонсировал двухформатные эфиры, функции с ИИ и новые средства монетизации 13 ч.
Microsoft научила Paint в Windows 11 генерировать анимации и редактировать изображения с помощью ИИ 15 ч.
Meta набирает джунов без опыта на зарплату $290 тыс. в год: Цукерберг считает, что главное — это навыки 15 ч.
ИИ-бот Google Gemini успешно конкурирует в области редактирования фото с инструментами Adobe 23 ч.
Новая статья: Baby Steps — встань и иди. Рецензия 18-10 00:06
ИИ Meta будет предлагать пользователям отредактировать и опубликовать фото из галереи смартфона 17-10 23:21
Новая статья: Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 — резус разочаровательный. Рецензия 17-10 23:17
У захваченной Нидерландами Nexperia уже возникли противоречия с китайским подразделением 19 мин.
К полувековому юбилею суперкомпьютера Cray-1 выпущена памятная однодолларовая монета 9 ч.
Дебют сверхмощной конфигурации новой европейской ракеты Ariane 6 перенесли на следующий год 9 ч.
Curator: рекордный ботнет за полгода вырос вчетверо — до 5,8 млн устройств 9 ч.
QNAP представила 10GbE-коммутатор QSW-L3205-1C4T с пятью портами для малого бизнеса 9 ч.
Китайский рынок смартфонов сократился на 3 %, а Vivo вернула себе лидерство 13 ч.
Дженсен Хуанг пожаловался на потерю китайского рынка ИИ-ускорителей — доля Nvidia снизилась с 95 до 0 % 13 ч.
В Linux появилось упоминание загадочного x86-процессора от неизвестного ранее производителя 15 ч.
TSMC опережает график по запуску техпроцесса 2 нм и уже планирует его второе поколение 16 ч.
MSI представила мини-ПК Cubi Z AI 8M с ИИ-ускорителем 17 ч.