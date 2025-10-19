Сегодня 19 октября 2025
Ускоритель Huawei Atlas 300I Duo оснащается парой ИИ-чипов Ascend 310

Двухпроцессорные видеокарты в одно время пытались найти применение в верхнем ценовом сегменте игрового рынка, но получались они достаточно спорными с точки зрения эффективности и однозначно дорогими. В сегменте ускорителей вычислений Huawei подобные компоновочные решения готова применять, исходя из тех условий, в которых ей приходится существовать.

Источник изображений: Gamers Nexus, ComputerBase

Напомним, с 2019 года власти США обрушили на китайскую Huawei Technologies беспрецедентно жёсткие санкции. В результате она лишилась доступа к услугам TSMC по выпуску чипов, современным микросхемам памяти и западному программному обеспечению. В условиях ограниченности ресурсов Huawei пытается повышать производительность своих ускорителей вычислений разными способами, и в случае с Huawei Atlas 300I Duo решила нарастить быстродействие за счёт размещения на одной плате двух процессоров серии Ascend 310.

В руки представителей ресурса Gamers Nexus такой ускоритель попал в отдельности от совместимой серверной системы, поэтому испытать его в деле они не смогли, но уже разобрали его перед камерой, продемонстрировав результаты усилий инженеров Huawei. Довольно «низкий» ускоритель подразумевает охлаждение набегающим от корпусных вентиляторов потоком воздуха, поэтому изначально оснащается только радиаторами, но охлаждающие пластины предусмотрены и с оборотной стороны печатной платы. Для подключения дополнительного питания используется специфический 8-контактный разъём, который не совместим со стандартным.

Ускоритель Huawei Atlas 300I Duo оснащается 96 Гбайт памяти необычного для подобных решений типа LPDDR4X, пропускная способность памяти достигает 408 Гбайт/с. Для подключения к материнской плате используется интерфейс PCI Express x16 версии 4.0, быстродействие в режиме INT8 достигает 280 трлн операций в секунду (TOPS). Уровень TDP не превышает 150 Вт, а стоимость ускорителя ограничена 1370 евро. Возможно, он слабее Nvidia RTX Pro 6000 (Blackwell) с сопоставимым объёмом памяти типа GDDR7, но при этом и в шесть раз дешевле. Отставание же в быстродействии едва превышает три раза, поэтому в китайской вычислительной инфраструктуре решения Huawei вполне найдут себе достойное применение.

Теги: huawei, huawei technologies, huawei ascend, ии, видеокарты
