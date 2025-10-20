Сегодня 20 октября 2025
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема

Искусственный интеллект (ИИ) активно меняет когнитивные процессы подростков, заставляя их мыслить быстрее, но в ущерб глубине анализа. Таковы выводы нового исследования Оксфордского университетского издательства (Oxford University Press), о которых рассказало издание Business Iinsider, в ходе которого в августе были опрошены 2000 учащихся из Великобритании в возрасте от 13 до 18 лет. Около 80 % респондентов признались, что используют ИИ-инструменты для выполнения домашних заданий и это им помогает быстрее решать сложные задачи.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

Как заявила директор Educational Neuroscience Hub Europe и соавтор отчёта Эрика Галеа (Erika Galea), современные студенты начинают мыслить вместе с машинами, приобретая беглость и скорость, но иногда теряя независимое мышление. Она добавила, что главной задачей становится не овладение технологиями, а сохранение глубины человеческой мысли в эпоху синтетического познания и искусственного интеллекта. Это «синтетическое познание», по терминологии оксфордских исследователей, характеризует новое мышление так называемого «поколения, рождённого с ИИ», то есть, подростков, которые взрослели бок о бок с алгоритмами.

Исследование выявило двойственное влияние технологий. Более 90 % студентов сообщили, что ИИ помог им развить хотя бы один академический навык. Однако 60 % также констатировали негативное воздействие. В частности, четверть опрошенных считают, что ИИ делает обучение слишком лёгким, а каждый десятый отмечает ограничение творческих навыков и снижение потребности в критическом мышлении. Ко всему прочему, некоторые учащиеся уже демонстрируют зависимость от ИИ и прямо об этом заявляют. Озабоченность разделяют и педагоги: треть студентов указали, что их учителя неуверенно чувствуют себя при использовании ИИ на уроках, а 51 % респондентов хотели бы получить от школ более чёткие руководства по ответственному применению этого инструмента.

Авторы отчёта настаивают на том, что образовательные системы должны меняться, чтобы использовать ИИ, но не позволять студентам мыслить как машины. Учитель и соавтор книги «Поколение Альфа в классе» (Generation Alpha in the Classroom) Ольга Сэйер (Olga Sayer) отметила, что ИИ изменил методы обучения, но не его цели. По её словам, конечная цель образования остаётся прежней — мыслить независимо и творчески, а также расти как личность. Оксфордские исследователи призвали учебные заведения внедрять грамотность в сфере ИИ, тренировать метапознание и оказывать поддержку педагогам, чтобы те могли помогать студентам балансировать в новой реальности.

Источник:

