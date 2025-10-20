Сегодня 20 октября 2025
Сразу по нескольким признакам, семейство Apple iPhone 17 оказалось популярнее предшествующих

Почти через полторы недели Apple подведёт итоги завершающего квартала очередного фискального года, на статистику которого продажи нового семейства смартфонов особо повлиять не успели. Тем не менее, это будет возможность услышать официальную оценку первых итогов продаж iPhone 17. Неофициальные же источники сходятся во мнении, что новое поколение iPhone в рознице оказалось популярнее предшествующих.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Представители IDC, как поясняет Financial Times, со ссылкой на источники в цепочках поставок отмечают, что количество заказов на смартфоны семейства iPhone 17 выше, чем в случае с iPhone 16 в прошлом году. На высокий спрос указывают и очереди в фирменные магазины Apple, которые наблюдались в первые дни продаж.

Аналитики Bank of America отмечают, что сроки ожидания iPhone 17 превышают те, что наблюдались в прошлые годы, и это указывает на возросший спрос. По сравнению с прошлым годом средние сроки ожидания заказанного iPhone на 13 % больше, по словам аналитиков. Операторы связи, которые реализуют новые iPhone через свои сети, также признают, что спрос на новое поколение смартфонов Apple оказался выше ожидаемого.

Представители Visible Alpha предполагают, что выручка Apple от реализации iPhone по итогам завершившегося в сентябре фискального года вырастет на 4 % до $209,3 млрд. В текущем фискальном году, который только начался, рост достигнет 5 %, а выручка увеличится до $218,9 млрд. В 2023 фискальном году выручка от реализации iPhone снижалась на 2 %, а в прошлом фискальном году осталась на уровне предыдущего, поэтому возврат к положительной динамике может носить символическое значение для Apple. С одной стороны, устаревающая база купленных в период пандемии iPhone требует обновления. С другой стороны, новое поколение iPhone привлекает своими изменениями многих потенциальных покупателей.

В штучном выражении количество реализуемых iPhone при этом почти не меняется. С прошлого по следующий годы включительно, как ожидают аналитики Visible Alpha, объёмы реализации смартфонов Apple будут находиться на уровне около 235 млн штук. В 2027 году они увеличатся до 240 млн штук, а к концу десятилетия вырастут до 260 млн. Определённую роль в этом сыграет выход на рынок первой складной модели iPhone, если он состоится в указанный период.

Смартфоны продолжают формировать более половины всей выручки Apple, которая по итогам прошедшего фискального года должна составить $390 млрд. Рост выручки на направлении iPhone позволил бы компании нивелировать те негативные финансовые тенденции, которые были вызваны торговым противостоянием США и Китая. Однако, не все аналитики разделяют оптимизм по поводу динамики спроса на новейшее поколение iPhone.

Теги: apple, apple iphone, аналитика, смартфоны
