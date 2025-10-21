Сегодня 21 октября 2025
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям

Исследователи разработали глазной имплантат, который частично восстанавливает центральное зрение, необходимое для чтения и других повседневных задач, у незрячих пациентов. Исследование, опубликованное в New England Journal of Medicine, показало, что устройство, основанное на беспроводной ретинальной технологии и внешней камере, помогло большинству участников эксперимента с запущенной возрастной макулодистрофией (ВМД) достичь клинически значимых улучшений.

Источник изображения: UPMC, ft.com

Имплантат размером 2 × 2 мм вживляется в сетчатку и преобразует световые сигналы, поступающие с камеры, закреплённой на специальных очках, в электрические импульсы, которые передаются в мозг. Как сообщает Financial Times, в исследовании приняли участие 32 пациента с географической атрофией (ГА) — наиболее тяжёлой формой ВМД, приводящей к необратимой потере центрального зрения. У 81 % из них зафиксировано улучшение зрения на уровне, достаточном для выполнения повседневных задач, таких как чтение текста или распознавание лиц. В среднем участники смогли прочитать на 25 букв (примерно пять строк) больше по стандартной офтальмологической таблице, а один пациент улучшил результат на 59 букв (почти 12 строк).

Франк Хольц (Frank Holz), ведущий автор исследования и заведующий кафедрой офтальмологии Университетской клиники Бонна, отметил, что впервые удалось восстановить функциональное центральное зрение у пациентов, ослепших из-за географической атрофии, и назвал технологию парадигмальным сдвигом в лечении поздних стадий ВМД. Жозе-Ален Саэль (José-Alain Sahel), старший автор работы и заведующий кафедрой офтальмологии Медицинской школы Университета Питтсбурга, подчеркнул, что ни одна из предыдущих попыток восстановления зрения не достигала подобных результатов у такого количества пациентов.

Разработка основана на проекте Даниэля Паланкера (Daniel Palanker), профессора офтальмологии Стэнфордского университета. Устройство производится американской компанией Science Corporation, которая уже подала заявки на получение разрешения на клиническое применение в США и Европе. По словам представителей компании, окончательная стоимость имплантата и хирургической процедуры пока не определена и будет зависеть от переговоров с государственными и частными заказчиками.

Теги: наука, медицина, зрение, исследование
