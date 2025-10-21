Мобильное приложение Meta✴ AI значительно увеличило свою ежедневную аудиторию и число новых установок после внедрения в сентябре функции Vibes — ленты коротких видеороликов, создаваемых с помощью ИИ. Согласно анализу Similarweb, число ежедневных активных пользователей приложения выросло более чем в три раза за последние четыре недели.

Как сообщает TechCrunch со ссылкой на отчёт Similarweb, мобильное приложение Meta✴ AI для платформ iOS и Android зафиксировало значительный рост как числа ежедневных активных пользователей, так и количества новых установок. На 17 октября 2025 года ежедневная аудитория приложения составила 2,7 млн человек, существенно превысив показатель в 775 тысяч пользователей, зафиксированный четырьмя неделями ранее. Ежедневные загрузки приложения также выросли с менее чем 200 тысяч в день до 300 тысяч в день за тот же период. Для сравнения, 17 октября 2024 года, приложение Meta✴ AI получало около 4 тысяч загрузок в сутки.

Аналитики Similarweb отмечают, что в их анализе не наблюдается значимой корреляции с изменениями в поисковых запросах или рекламных показателях, однако допускают возможность внутренних продвижений через Facebook✴ или Instagram✴, которые могли бы остаться незамеченными в их данных. Одновременно рассматривается в качестве вероятной причины роста популярности приложения запуск функции Vibes, которая была представлена 25 сентября 2025 года. Этот срок совпадает с началом резкого увеличения числа ежедневных активных пользователей как на iOS, так и на Android.

Рост интереса к ИИ-видео может быть также связан с недавним дебютом генератора видео Sora компании OpenAI, который вызвал широкий общественный резонанс и привёл к тому, что одноимённое приложение возглавило рейтинг App Store. Хотя данные Similarweb не подтверждают причинно-следственную связь, аналитики предполагают, что внимание к Sora могло побудить пользователей попробовать Meta✴ AI для сравнения возможностей. Кроме того, учитывая, что доступ к Sora остаётся не простым и предоставляется только по приглашениям, часть заинтересованных пользователей могла обратиться к Meta✴ AI как к доступной альтернативе. Это, в свою очередь, указывает на то, что политика OpenAI по ограничению доступа к Sora могла косвенно усилить позиции конкурентов.

По состоянию на 17 октября приложение Meta✴ AI продемонстрировало рост ежедневной активной аудитории на 15,58 % в глобальном масштабе, в то время как приложения ChatGPT, Grok и Perplexity зафиксировали снижение на 3,51 %, 7,35 % и 2,29 % соответственно.