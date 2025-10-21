Galaxy S26 может оказаться быстрее iPhone 17 Pro и любого Android-флагмана на Snapdragon 8 Elite Gen 5

Южнокорейские источники не отличаются стабильностью в сообщениях о сроках начала массового производства 2-нм мобильных процессоров Samsung Exynos 2600, но зато они поэтапно добывают новую информацию о них. По свежим данным, этот процессор Samsung способен в тестах превосходить по быстродействию не только Apple A19 Pro, но и Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Ресурс Business Korea на этой неделе выяснил, что массовое производство 2-нм мобильных процессоров Exynos 2600 по 2-нм технологии компания Samsung начнёт не в этом, а в следующем месяце. Как и предполагалось, впервые за четыре года флагманское семейство смартфонов Samsung Galaxy S получит процессоры собственной разработки, в данном случае речь идёт об устройствах семейства Galaxy S26 и процессорах Exynos 2600. Эти смартфоны дебютируют в начале следующего года, так что время у Samsung для наращивания объёмов выпуска Exynos 2600 ещё есть. Уже сейчас уровень выхода годной продукции на линии по производству 2-нм процессоров этой серии достигает 85 % от целевого показателя, как поясняет источник.

Результаты собственных испытаний Exynos 2600, проведённых представителями Samsung Electronics, позволяют говорить о более чем шестикратном превосходстве по быстродействию нейронного блока (NPU) по сравнению с Apple A19 Pro. Это важно для работы с большими языковыми моделями и искусственным интеллектом в целом. В многоядерных тестах процессор Exynos 2600 оказывается на 15 % быстрее основного соперника, а графическая подсистема в некоторых случаях вырывается вперёд на 75 %. При воспроизведении мультимедийного контента Netflix и в некоторых играх изделие Samsung оказывается быстрее не только Apple A19 Pro, но и представленного в прошлом месяце Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Если процессор Exynos 2600 будет востребован на рынке, это позволит попутно поднять популярность услуг Samsung по контрактному производству чипов, поскольку такой компонент будет выступать в роли «живой рекламы» 2-нм техпроцесса Samsung. Компания уже заключила контракты на выпуск передовых чипов с Tesla и DeepX, а на фоне успеха Exynos 2600 к ним могут примкнуть и другие клиенты.