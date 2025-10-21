Сегодня 21 октября 2025
«Захватывающий экшен с неумолимым темпом»: критики тепло приняли слешер Ninja Gaiden 4

Разработчики из Team Ninja совместно с PlatinumGames и при поддержке издательства Xbox Game Studios выпустили в продажу экшен Ninja Gaiden 4. По случаю релиза первой за долгие годы номерной игры в серии был выпущен специальный трейлер.

Источник изображений: Xbox Game Studios

Источник изображений: Xbox Game Studios

Ninja Gaiden 4 расскажет историю одарённого ниндзя Якумо, который должен «исполнить своё предназначение», связывающее его с Рю Хаябусой (это главный герой предыдущих частей). Новому протагонисту предстоит прорваться через толпы киберсолдат-ниндзя и потусторонних чудовищ, чтобы снять древнее проклятие с Токио.

«Участвуйте в умопомрачительно красивых сражениях, где ключ к победе — это точность и стратегия. Меняйте облик оружия, ступив на путь кровавых уз, и разрывайте врагов на куски, используя такие классические приёмы, как “Бросок Изуны” и “Летящая ласточка”», — гласит описание новинки в Steam.

Критики тепло встретили Ninja Gaiden 4. Средний рейтинг проекта на агрегаторе рецензий Metacritic на момент публикации составляет 81-83 % в зависимости от целевой платформы.

Журналисты хвалят слешер за проработанную боевую систему, атмосферную музыку и хорошую озвучку персонажей. А вот необходимость многократно проходить битвы с одними и теми же боссами, а также слишком предсказуемый сюжет стали основными поводами для недовольства. Ниже приводятся цитаты отдельных изданий, описывающие как положительные, так и отрицательные стороны новинки.

Game Informer: «Хотя зачастую затяжные бои могут утомить и требуют большего разнообразия противников, а простые побочные задания и комнаты испытаний не впечатляют, Ninja Gaiden 4 даёт фанатам то, чего они хотят: настоящее, зачастую тяжёлое испытание их навыков ниндзя».

GameSpot: «Ninja Gaiden 4 — это брутальный зверинец с обильным количеством брызг крови, впечатляющим оружием и потрясающе стильным экшеном».

Video Games Chronicle: «Ninja Gaiden 4 — это захватывающий экшен с неумолимым темпом и почти комичным уровнем кровавых сражений. Однако, несмотря на увлекательность сражений с волнами врагов, игра склонна к повторному использованию контента ближе к концу, что может наскучить, если вы не воспользуетесь широким набором доступных дополнительных приёмов».

Ninja Gaiden 4 доступна на ПК (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Есть текстовый перевод на русский язык.

ninja gaiden 4, platinumgames, team ninja, xbox game studios, экшен
