3DNews Технологии и рынок IT. Новости
Мировые продажи полупроводников достигнут $1 трлн раньше, чем все думали

Аналитики любят обсуждать символические рубежи, и в отношении годового оборота рынка полупроводниковой продукции до сих пор считали, что он вырастет до $1 трлн примерно к 2030 году. Представители Bank of America ожидают, что это случится уже по итогам 2027 года, поскольку стимулом для развития рынка в ближайшие годы будет служить бум систем искусственного интеллекта.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Эксперты Bank of America ранее считали, что в 2027 году выручка от реализации всех полупроводниковых изделий в мире вырастет до $860 млрд, но теперь они указывают на такую последовательность: в текущем году сумма вырастет до $745 млрд, в следующем поднимется до $870 млрд, а по итогам 2027 года достигнет $971 млрд. От этого значения уже рукой будет подать до $1 трлн, поэтому погрешностью можно пренебречь.

Если исключить из этого объёма выручку от реализации микросхем памяти, то останутся суммы $538 млрд (2025), $621 млрд (2026) и $706 млрд (2027). По мнению аналитиков, именно в сегменте памяти и серверном сегменте спрос на полупроводниковые компоненты в ближайшие годы будет расти быстрее, чем ожидалось ранее. Противодействовать этому росту будет спад на направлении потребительской электроники и в автомобильном сегменте, но переломить вектор роста этим тенденциям не удастся.

Будут расти и затраты производителей чипов на покупку профильного оборудования. В этом году они достигнут $118 млрд, через год вырастут до $128 млрд, а по итогам 2027 года составят $138 млрд. По отношению к росту выручки в 2026 и 2027 годах, темпы роста капитальных затрат окажутся несколько ниже. Тем не менее, соотношение этих сумм всё равно в долгосрочной перспективе поднимется до диапазона от 14 до 17 %, что заметно выше исторической нормы на уровне 13 %.

Рынок ПК, смартфонов, потребительской и автомобильной электроники будет в последующие годы восстанавливаться довольно медленно, как считают представители Bank of America, а вот в серверном сегменте в текущем году рост выручки достигнет 55 %. На направлении кабельной сетевой инфраструктуры выручка увеличится на 28 %, и всё это указывает на высокие темпы развития облачных вычислительных мощностей для систем ИИ. Со следующего года спрос на полупроводниковые компоненты начнёт быстрее расти и на прочих направлениях.

Источник:

Теги: bank of america, полупроводники, финансы, аналитика, производство микросхем
