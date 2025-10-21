Заигрались с шарами: динамичный роглайк Ball x Pit привёл пользователей Steam в восторг и порадовал разработчика продажами

Издательство Devolver Digital и бывший программист Return to Monkey Island Кенни Сан (Kenny Sun) отчитались об успехах своего нового проекта — динамичного фэнтезийного роглайка про игру с шарами Ball x Pit.

Напомним, Ball x Pit стартовала 15 октября на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. На следующий день после релиза продажи превысили 100 тыс. копий, но успехи проекта на этом не закончились.

Как стало известно, по итогам первых пяти дней с премьеры суммарные продажи Ball x Pit по всему миру превысили уже 300 тыс. экземпляров. Примечательно, что игра вдобавок доступна в подписке Game Pass.

Помимо сотен тысяч проданных копий, Ball x Pit собирает «крайне положительные» (рейтинг 95 %) отзывы в Steam. Пользователи хвалят затягивающий игровой цикл, а сетуют на то, что проект вызывает привыкание.

То, что от Ball x Pit сложно оторваться, признал и бывший глава PlayStation Studios и инди-подразделения Sony Сюхэй Ёсида (Shuhei Yoshida), приобщившийся к игре через PC Game Pass на устройстве ROG Xbox Ally X.

По сюжету метеорит уничтожил великий город Шарвилон, оставив после себя полную монстров глубокую яму. Игрокам предстоит отстроить мегаполис, уничтожая врагов различными (более 60 видов) шарами.

Ball x Pit предлагает систему сплавления шаров, свыше 70 зданий с разными бонусами для строительства, разнообразные локации (от пустынь до ледяных пещер), могучих боссов и текстовый перевод на русский.