Сегодня 21 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Заигрались с шарами: динамичный роглайк ...
реклама
Новости Software

Заигрались с шарами: динамичный роглайк Ball x Pit привёл пользователей Steam в восторг и порадовал разработчика продажами

Издательство Devolver Digital и бывший программист Return to Monkey Island Кенни Сан (Kenny Sun) отчитались об успехах своего нового проекта — динамичного фэнтезийного роглайка про игру с шарами Ball x Pit.

Источник изображений: Devolver Digital

Источник изображений: Devolver Digital

Напомним, Ball x Pit стартовала 15 октября на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. На следующий день после релиза продажи превысили 100 тыс. копий, но успехи проекта на этом не закончились.

Как стало известно, по итогам первых пяти дней с премьеры суммарные продажи Ball x Pit по всему миру превысили уже 300 тыс. экземпляров. Примечательно, что игра вдобавок доступна в подписке Game Pass.

Помимо сотен тысяч проданных копий, Ball x Pit собирает «крайне положительные» (рейтинг 95 %) отзывы в Steam. Пользователи хвалят затягивающий игровой цикл, а сетуют на то, что проект вызывает привыкание.

То, что от Ball x Pit сложно оторваться, признал и бывший глава PlayStation Studios и инди-подразделения Sony Сюхэй Ёсида (Shuhei Yoshida), приобщившийся к игре через PC Game Pass на устройстве ROG Xbox Ally X.

По сюжету метеорит уничтожил великий город Шарвилон, оставив после себя полную монстров глубокую яму. Игрокам предстоит отстроить мегаполис, уничтожая врагов различными (более 60 видов) шарами.

Ball x Pit предлагает систему сплавления шаров, свыше 70 зданий с разными бонусами для строительства, разнообразные локации (от пустынь до ледяных пещер), могучих боссов и текстовый перевод на русский.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Фэнтезийный боевик Absolum приглянулся не только критикам, но и игрокам — 200 тысяч проданных копий и 91 % в Steam
Вертикальный роглайк Death by Scrolling от создателя Monkey Island предложит перехитрить саму смерть — дата выхода и новый трейлер
«Она захватила мою жизнь, помогите!»: создатель Clair Obscur: Expedition 33 рассказал, какую игру в 2025 году считает лучшей
«Захватывающий экшен с неумолимым темпом»: критики тепло приняли слешер Ninja Gaiden 4
Инсайдер раскрыл, когда Bethesda анонсирует и выпустит Starfield для PS5
The Legend of Khiimori ворвётся в ранний доступ Steam позже ожидаемого — это реалистичный симулятор курьера в средневековой Монголии
Теги: kenny sun, devolver digital, экшен, роглайк, продажи игр
ball x pit, kenny sun, devolver digital, экшен, роглайк, продажи игр
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.