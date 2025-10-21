Сегодня 21 октября 2025
Новости Software

В России — массовые сбои в FaceTime: пользователи Apple жалуются на обрывы звонков

Пользователи устройств Apple по всей России столкнулись с массовыми сбоями в работе FaceTime — популярного сервиса видеозвонков от Apple. Как сообщает iPhones.ru, первые жалобы начали поступать ещё 18 октября: многие не могут даже дозвониться до своих контактов, у других звонки неожиданно прерываются, а у некоторых во время разговора наблюдаются серьёзные задержки. Причины проблем пока не ясны.

Примечательно, что на официальных страницах приложения в App Store также появились негативные отзывы от русскоязычных пользователей — часть из них связывает сбои с последними обновлениями iOS. Другая версия происходящего — действия Роскомнадзора. При этом ни Роскомнадзор, ни Apple пока не прокомментировали ситуацию и не сообщали о каких-либо ограничениях или технических работах.

Природа сбоя остаётся неясной: связь регулярно обрывается даже при стабильном интернете, а попытки перезвонить часто заканчиваются неудачей. Пользователи жалуются, что вынуждены по несколько раз повторять попытки соединения, но проблема сохраняется уже несколько дней.

Ситуация с FaceTime напоминает о недавних трудностях с другими сервисами связи — ранее в этом году Роскомнадзор уже объявлял о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp «для противодействия мошенникам», а в августе российские пользователи жаловались на сбои в работе Google Meet.

Пока неизвестно, связано ли ухудшение работы FaceTime с техническими проблемами на стороне Apple, изменениями в инфраструктуре связи или возможными ограничениями со стороны российских операторов. Впрочем, массовый характер сбоев и отсутствие официальных комментариев только подогревают волну обсуждений в соцсетях и профильных медиа.

facetime, apple, россия, app store, ios
