Сегодня 21 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос NASA: ракета SLS готова для исторической...
реклама
Новости Hardware

NASA: ракета SLS готова для исторической доставки астронавтов к Луне в следующем году

20 октября временно исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи (Sean Duffy) объявил, что мегаракета SLS для миссии Artemis 2 полностью собрана и готова к доставке астронавтов к Луне. «Мы на шаг приблизились к завершению миссии!»,написал он в сети X.

Источник изображений: NASA

Источник изображений: NASA

Завершающим этапом сборки ракеты Space Launch System стала установка на самый верх корабля Orion. Это произошло несколькими днями ранее. В космический центр NASA им. Кеннеди во Флориде корабль был доставлен ещё в мае этого года, где прошёл всестороннюю проверку и процесс интеграции в состав ракеты.

Окно для запуска ракеты к Луне впервые с экипажем на борту корабля откроется 5 февраля 2026 года и будет доступно вплоть до 26 апреля. В NASA рассчитывают, что запуск состоится скорее раньше, чем позже. Многих проблем, сопровождавших первый старт этой ракеты к Луне, благодаря накопленному опыту удастся избежать — например, массивных утечек компонентов топлива во время финальной заправки.

Миссия с отправкой астронавтов серьёзно отстаёт от графика. Если беспилотный облёт Луны кораблём «Орион» состоялся в декабре 2022 года, то полёт с экипажем произойдёт лишь через три года после первой миссии. Высадка астронавтов на Луну в ходе Artemis 3 также задержится: если ранее она ожидалась в 2027 году, то теперь более вероятной датой называется 2028 год. Однако даже в эту дату многие эксперты не верят, призывая власти США сосредоточить усилия, чтобы высадить американский экипаж на Луну до 2030 года — к тому времени, когда там может появиться китайский десант.

Верхняя часть ракеты SLS с установленным на неё кораблём Orion

Верхняя часть ракеты SLS с установленным на неё кораблём Orion

В любом случае миссия Artemis 2 стремительно приближается. В этот исторический полёт отправятся астронавты NASA: командир Рид Уайзман (Reid Wiseman), пилот Виктор Гловер (Victor Glover), специалист Кристина Кох (Christina Koch) и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен (Jeremy Hansen). Корабль облетит Луну на большом удалении и не будет выходить на орбиту спутника. Это станет проверкой работы систем жизнеобеспечения в реальном полёте. На поверхность Луны ступит экипаж миссии Artemis 3 — но это будет уже другая история.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
США срочно нужен «план Б», чтобы высадиться на Луне раньше китайцев
Исторический полёт астронавтов NASA вокруг Луны может состояться уже 5 февраля 2026 года
Космический корабль NASA Orion полностью заправлен для полёта с людьми к Луне
С МКС на орбиту выпустили три японских кубсата
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines
SpaceX запустила 10 000-й спутник Starlink и обновила рекорд многоразовости — ступень Falcon 9 слетала уже 31 раз
Теги: artemis, nasa, ракета-носитель, sls
artemis, nasa, ракета-носитель, sls
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.