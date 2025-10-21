NASA: ракета SLS готова для исторической доставки астронавтов к Луне в следующем году

20 октября временно исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи (Sean Duffy) объявил, что мегаракета SLS для миссии Artemis 2 полностью собрана и готова к доставке астронавтов к Луне. «Мы на шаг приблизились к завершению миссии!», — написал он в сети X.

Завершающим этапом сборки ракеты Space Launch System стала установка на самый верх корабля Orion. Это произошло несколькими днями ранее. В космический центр NASA им. Кеннеди во Флориде корабль был доставлен ещё в мае этого года, где прошёл всестороннюю проверку и процесс интеграции в состав ракеты.

Окно для запуска ракеты к Луне впервые с экипажем на борту корабля откроется 5 февраля 2026 года и будет доступно вплоть до 26 апреля. В NASA рассчитывают, что запуск состоится скорее раньше, чем позже. Многих проблем, сопровождавших первый старт этой ракеты к Луне, благодаря накопленному опыту удастся избежать — например, массивных утечек компонентов топлива во время финальной заправки.

Миссия с отправкой астронавтов серьёзно отстаёт от графика. Если беспилотный облёт Луны кораблём «Орион» состоялся в декабре 2022 года, то полёт с экипажем произойдёт лишь через три года после первой миссии. Высадка астронавтов на Луну в ходе Artemis 3 также задержится: если ранее она ожидалась в 2027 году, то теперь более вероятной датой называется 2028 год. Однако даже в эту дату многие эксперты не верят, призывая власти США сосредоточить усилия, чтобы высадить американский экипаж на Луну до 2030 года — к тому времени, когда там может появиться китайский десант.

В любом случае миссия Artemis 2 стремительно приближается. В этот исторический полёт отправятся астронавты NASA: командир Рид Уайзман (Reid Wiseman), пилот Виктор Гловер (Victor Glover), специалист Кристина Кох (Christina Koch) и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен (Jeremy Hansen). Корабль облетит Луну на большом удалении и не будет выходить на орбиту спутника. Это станет проверкой работы систем жизнеобеспечения в реальном полёте. На поверхность Луны ступит экипаж миссии Artemis 3 — но это будет уже другая история.