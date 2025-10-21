Энтузиаст разработал эмулятор классических Java-игр для Telegram — Gravity Defied, Doom RPG, «Штирлиц» и другие мобильные хиты прошлого

Вслед за эмуляторами оригинальной PlayStation и Panasonic 3DO блогер Никита Аксёнов (он же Carter54) разработал для мессенджера Telegram аналогичную утилиту для классических мобильных Java-игр.

Эмулятор называется JAVAGAMESTG и позволяет приобщиться к классике мобильного гейминга, не выходя из Telegram. Утилита работает «практически на любом устройстве» в мессенджере.

Для получения наилучшего опыта Аксёнов рекомендует играть именно на мобильном телефоне и предупреждает, что из-за несовершенства эмуляции некоторые игры могут работать нестабильно / не сохраняться.

JAVAGAMESTG запускается через бот @javaforverbot и на данный момент предлагает к ознакомлению 48 культовых мобильных игр (см. изображение ниже), включая Gravity Defied, дилогию Doom RPG, трилогию «Штирлиц» и другие хиты.

По словам Carter54, идею доступной для всех эмуляции этого пласта игровой истории он вынашивал целый год, пока товарищ по команде Dos.Zone Team Сергей Васильев (он же Ser_var) не помог с её реализацией.

Энтузиаст отметил, что разработка JAVAGAMESTG давалась с трудом, так как «нормальных эмуляторов до сих пор практически нет», а каждую игру приходилось настраивать индивидуально.

«Но в результате мы получили настоящий олдскульный мобильный гейминг, который, по моему мнению, был незаслуженно выброшен на обочину времени», — посчитал Carter54.