Вышли обзоры AR-гарнитуры Apple Vision Pro на M5 — приятные, но не кардинальные изменения

Новая AR-гарнитура Vision Pro с процессором Apple M5 поступит в продажу 22 октября. Отдельные издания и YouTube-каналы опубликовали первые обзоры устройства. Портал MacRumors собрал главные тезисы.

Обновлённая AR-гарнитура Vision Pro с процессором Apple M5 поставляется с более удобным ремешком Dual Knit Band. Кроме того, устройство получило улучшенные дисплеи micro-OLED с частотой обновления до 120 Гц, которые обещают более чёткую детализацию, более плавное отображение и снижение размытости картинки.

Ченс Миллер (Chance Miller) из 9to5Mac о производительности чипа M5 в составе обновлённой Vision Pro:

«За пять дней использования Vision Pro (M5) я отметил значительно более стабильную производительность в различных рабочих процессах. В ситуациях, когда M2 Vision Pro начинала лагать и подтормаживать, M5 Vision Pro справлялась. Вентиляторы [системы охлаждения] по-прежнему работают, но общая производительность стала более стабильной и постоянной, даже когда у меня открыто много окон».

Главный редактор Six Colors Джейсон Снелл (Jason Snell) о том же:

«Есть несколько моментов, где скорость процессора M5 становится очевидной, особенно когда система работает над созданием нового пространственного аватара (Spatial Persona). Забавно, но в целом я ни разу не замечал, чтобы чистая скорость обработки Vision Pro меня подвела. Она ощущается быстрой, даже модель на базе M2. Очевидно, что реальная мощность тратится на поддержание иллюзии реальности на этих OLED-дисплеях, и именно поэтому большинство преимуществ этого обновления чипа связаны с рендерингом».

Снелл имеет в виду фовеальный рендеринг Vision Pro. Это технология оптимизации графического рендеринга, которая обрабатывает изображение с высокой детализацией только в той области, куда направлен взгляд пользователя, оставляя периферию менее чёткой. Apple заявляет, что с чипом M5 обновлённая Vision Pro может отображать на 10 % больше пикселей по сравнению с оригинальной моделью Vision Pro на базе M2.

Обозреватели обнаружили, что сочетание увеличения количества отображаемых пикселей на 10 % и поддержки 120 Гц делает контент более чётким и плавным на visionOS. Однако Скотт Штейн (Scott Stein) из CNET отметил, что, хотя обновлённая Vision Pro и предлагает улучшенные возможности просмотра, они не кардинально лучше, чем раньше:

«Я бы сказал, что изменения не кардинальные. Большинство ключевых аспектов остались неизменными. У неё по-прежнему более узкое поле зрения по сравнению с другими VR-гарнитурами, что даёт ощущение выпуклости изображения, а отслеживание рук и глаз осталось прежним — отличным, но не лучшим».

Распространённая претензия к оригинальной Vision Pro с ремешком Solo Knit Band заключается в том, что её становится неудобно носить при длительном использовании. Для решения проблемы Apple выпустила ремешок Dual Knit Band, обеспечивающий более удобную посадку. Нижняя часть ремешка Dual Knit Band оснащена вставками из вольфрама, которые служат противовесом для дополнительного комфорта и баланса. Новый ремешок доступен в размерах S, M и L, его можно приобрести отдельно за $99, и он совместим с Apple Vision Pro предыдущего поколения.

Лэнс Уланофф (Lance Ulanoff) из TechRadar отметил, что Dual Knit Band значительно повысил удобность использования гарнитуры:

«Теперь в комплекте идёт полностью обновлённый ремешок Dual Knit Band, который наконец-то распределяет и уравновешивает 600 граммов веса гарнитуры, большая часть которого приходится на очки, по всей голове. Теперь я могу носить Vision Pro два часа, и, снимая её, не чувствую, что моё лицо вот-вот соскользнет с черепа. Это огромный прогресс».

Марк Спунауэр (Mark Spoonauer) из Tom's Guide соглашается с коллегой:

«Должен сказать, что Vision Pro стало удобнее носить при длительных сеансах. Я почувствовал меньше давления на глаза уже через 30 минут и не чувствовал напряжения в шее, что является прогрессом».

Скотт Штейн (Scott Stein) из CNET о Dual Knit Band:

«Вес стал более сбалансированным, и гарнитура не так сильно давит на щёки… Vision Pro всё ещё тяжёлая, и, по сути, на 140 г тяжелее оригинальной версии благодаря плетёным противовесам нового ремешка сзади. Vision Pro весит 750 г без аккумулятора, в то время как Meta✴ Quest 3 весит 450 г с аккумулятором. Apple не предприняла никаких мер по уменьшению веса и уменьшению ощущения от ношения Vision Pro».

Марк Спунауэр также поделился кратким замечанием, касающимся времени автономной работы устройства:

«После полутора часов использования Vision Pro на M5 заряд снизился до 55 %, что довольно неплохо».

Apple заявляет, что обновлённая Vision Pro теперь обеспечивает до 2,5 часов автономной работы в целом и до трёх часов воспроизведения видео на одной зарядке. Это на 30 минут больше в каждом случае по сравнению с предыдущей моделью.

В большинстве обзоров отмечается, что Vision Pro получила ряд приятных обновлений, улучшающих удобство использования, но они не являются кардинальными. Vision Pro по-прежнему остаётся нишевым, дорогим продуктом, и у владельцев оригинальной модели нет серьёзных причин для обновления. Это может быть последняя модель AR-гарнитуры, выпущенная Apple в видимой перспективе. Как сообщается, компания переключила своё внимание на очки дополненной реальности.