Сегодня 22 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Новая Apple Vision Pro собирается во Вье...
реклама
Новости Hardware

Новая Apple Vision Pro собирается во Вьетнаме, и не только она

Давно длящееся торговое противостояние США и КНР вынуждает Apple переносить производство довольно сложных изделий из последней страны за её пределы, и одним из таких примеров может служить обновлённая гарнитура дополненной реальности Vision Pro на базе процессора M5, которая собирается во Вьетнаме, а не в Китае, как первоначальная версия.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Как отмечают представители Bloomberg, фирменный ремень Dual Knit Band всё ещё выпускается подрядчиками Apple в Китае, но этот аксессуар нельзя считать самой важной частью устройства. Гарнитура Vision Pro остаётся одним из наименее популярных устройств Apple с точки зрения объёмов выпуска, но сам по себе перенос её производства во Вьетнам подтверждает тенденцию последних лет, согласно которой подрядчики Apple стараются наладить сборку продукции этой марки за пределами Китая — по крайней мере, той её части, которая будет поставляться на рынок США.

В этом году Apple уже пришлось в спешном порядке переносить основную часть производства iPhone для рынка США в Индию, поскольку над самым популярным изделием марки нависла угроза повышенных таможенных пошлин в случае поставок из Китая. Кроме того, подрядчики Apple основную часть наушников AirPods и часов Apple Watch, а также некоторую часть iPad и HomePod выпускают именно на территории Вьетнама. По данным Bloomberg, во Вьетнаме также будет налажена сборка новых типов продукции Apple в виде умного дисплея, домашней камеры видеонаблюдения и настольного робота.

Компьютеры Mac всё активнее собираются подрядчиками Apple в Таиланде и Малайзии. Даже Индонезия, которая долгое время добивалась от Apple локализации производства продаваемых в стране сложных электронных устройств, удостоилась права наладить выпуск компонентов для наушников AirPods Max.

Прежняя версия гарнитуры Apple Vision Pro выпускалась на территории Китая компанией Luxshare, которая специализируется на беспроводных наушниках AirPods. Пока сложно судить о том, какая именно часть обновлённых гарнитур дополненной реальности Apple будет производиться во Вьетнаме. Успехи компании по локализации производства в США пока не так заметны, как того хотел бы президент страны. Corning договорилась с Apple о производстве стёкол для iPhone и Watch, поставляемых по всему миру, на территории США. В Техасе ранее была налажена сборка дорогих моделей ПК серии Mac Pro, но процесс не был столь сложен технологически, чтобы этого не сделать.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Вышли обзоры AR-гарнитуры Apple Vision Pro на M5 — приятные, но не кардинальные изменения
Apple представила обновлённую AR-гарнитуру Vision Pro — чип M5, улучшенная посадка и 120-Гц экраны за $3499
Apple планирует представить на этой неделе три новых продукта
Бум ИИ разогрел рынок памяти — DRAM и NAND стремительно дорожают и могут стать выгоднее HBM
Мировые продажи полупроводников достигнут $1 трлн раньше, чем все думали
Galaxy S26 может оказаться быстрее iPhone 17 Pro и любого Android-флагмана на Snapdragon 8 Elite Gen 5
Теги: apple, apple vision pro, вьетнам, производство электроники, китай
apple, apple vision pro, вьетнам, производство электроники, китай
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.