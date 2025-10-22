Новая Apple Vision Pro собирается во Вьетнаме, и не только она

Давно длящееся торговое противостояние США и КНР вынуждает Apple переносить производство довольно сложных изделий из последней страны за её пределы, и одним из таких примеров может служить обновлённая гарнитура дополненной реальности Vision Pro на базе процессора M5, которая собирается во Вьетнаме, а не в Китае, как первоначальная версия.

Как отмечают представители Bloomberg, фирменный ремень Dual Knit Band всё ещё выпускается подрядчиками Apple в Китае, но этот аксессуар нельзя считать самой важной частью устройства. Гарнитура Vision Pro остаётся одним из наименее популярных устройств Apple с точки зрения объёмов выпуска, но сам по себе перенос её производства во Вьетнам подтверждает тенденцию последних лет, согласно которой подрядчики Apple стараются наладить сборку продукции этой марки за пределами Китая — по крайней мере, той её части, которая будет поставляться на рынок США.

В этом году Apple уже пришлось в спешном порядке переносить основную часть производства iPhone для рынка США в Индию, поскольку над самым популярным изделием марки нависла угроза повышенных таможенных пошлин в случае поставок из Китая. Кроме того, подрядчики Apple основную часть наушников AirPods и часов Apple Watch, а также некоторую часть iPad и HomePod выпускают именно на территории Вьетнама. По данным Bloomberg, во Вьетнаме также будет налажена сборка новых типов продукции Apple в виде умного дисплея, домашней камеры видеонаблюдения и настольного робота.

Компьютеры Mac всё активнее собираются подрядчиками Apple в Таиланде и Малайзии. Даже Индонезия, которая долгое время добивалась от Apple локализации производства продаваемых в стране сложных электронных устройств, удостоилась права наладить выпуск компонентов для наушников AirPods Max.

Прежняя версия гарнитуры Apple Vision Pro выпускалась на территории Китая компанией Luxshare, которая специализируется на беспроводных наушниках AirPods. Пока сложно судить о том, какая именно часть обновлённых гарнитур дополненной реальности Apple будет производиться во Вьетнаме. Успехи компании по локализации производства в США пока не так заметны, как того хотел бы президент страны. Corning договорилась с Apple о производстве стёкол для iPhone и Watch, поставляемых по всему миру, на территории США. В Техасе ранее была налажена сборка дорогих моделей ПК серии Mac Pro, но процесс не был столь сложен технологически, чтобы этого не сделать.