Китайская логистика будущего: 10 000 робофургонов уже курсируют по улицам и даже метро Шэньчжэня

В центре общественного внимания обычно остаётся разработка роботизированных такси для перевозки пассажиров, но экономика логистической отрасли тоже требует инновационных решений и автоматизации. Китай в последнем случае смог продвинуться дальше многих западных стран, поскольку только один из разработчиков робофургонов уже эксплуатирует в качестве эксперимента более 10 000 автоматических средств доставки.

Как поясняет Nikkei Asian Review, в метро китайского Шэньчжэня логистическая компания SF Express уже запустила в эксплуатацию 10 000 роботизированных фургонов производства Neolix, которые способны передвигаться без участия человека и брать на борт до 500 кг груза, распределяемого по объёму до трёх кубических метров. В рамках масштабного эксперимента на одной из станций метро в Шэньчжэне подобные робофургоны доставляют грузы к поездам, начиная с 8 часов вечера. К этому времени на станции уже не так много людей, но фургоны всё же курсируют в том же пространстве, что и пассажиры метро. Робофургоны настроены так, чтобы минимизировать вероятность несчастных случаев. Они не только автоматически останавливаются при обнаружении препятствий, но и выдают голосовое предупреждение для пешеходов о необходимости сохранять дистанцию не менее двух метров. Фургоны движутся чуть быстрее пешеходов по строго определённым траекториям. Грузы перекладываются людьми в поезда, которые далее перевозят их в подземные логистические центры. За счёт этого оптимизируется использование свободных площадей в городской транспортной инфраструктуре, а грузы доставляются быстрее.

Пекинская компания Neolix, которая разработала используемые в Шэньчжэне робофургоны, намерена за десять лет увеличить их количество с 10 000 до 10 млн. Подобные средства доставки будут совершенствоваться на уровне алгоритмов и станут работать быстрее, со временем они вытеснят с рынка логистики водителей. В Китае, где рынок электронной коммерции очень развит, а конкуренция в сфере логистики очень высока, автоматизация транспортных средств способна обеспечить максимальную экономию для участников рынка за счёт снижения затрат. Местные логистические компании привыкают работать с минимальной прибылью, но стараются компенсировать это большими оборотами, что в стране с таким многочисленным населением сделать довольно просто. Проведённый американской компанией AlixPartners опрос представителей логистической отрасли показал, что 80 % руководителей профильных компаний в прошлом году столкнулись с ростом издержек.

Клиентами Neolix, закупающими у неё робофургоны, являются SF Express, JD Logistics и China Post. Китайские производители подобных транспортных средств имеют доступ к более дешёвым комплектующим, поэтому они с надеждой смотрят на экспортные рынки. Набравшись опыта в Китае и отточив программное обеспечение, они смогут поставлять свои робофургоны в прочие страны. По словам представителей Neolix, производство роботизированного фургона обходится на 20–30 % дешевле обычного, поскольку нет нужды заботиться о комфорте водителя, который в данном случае отсутствует. Полезное пространство под груз максимизируется, кондиционер не нужен, как и аудиосистема. Если учесть, что роботам ещё и не нужно платить зарплату, то экономия становится ещё больше.

Neolix ещё в 2021 году получила разрешение властей Пекина на использование роботизированных фургонов. В рамках эксперимента с участием логистической компании Didi Chuxing в одном из городов Китая стоимость перевозки посылки удалось снизить до $1,4. Применять такие фургоны можно преимущественно внутри городов, и пока они в основном передвигаются на закрытых территориях по соображениям безопасности.

Безусловно, технологии пока далеки от совершенства, и роботизированные фургоны не могут самостоятельно манипулировать грузами и заниматься сортировкой, они уступают в скорости курьерам на велосипедах и мотоциклах, не могут подвозить посылки прямо к крыльцу дома клиента. Власти пока опасаются разрешать их эксплуатацию на междугородних маршрутах, где высокие скорости повышают сопутствующие риски. В любом случае, конкуренция в этой зарождающейся сфере уже очень велика, и многие компании в Китае заняты разработкой собственных автоматизированных средств наземной доставки грузов.

Neolix собирается получить заказы на тысячу робофургонов за пределами Китая к концу текущего года. На внешних рынках компании придётся конкурировать преимущественно с американскими стартапами, но её представители верят, что полученный в Китае опыт поможет получить конкурентные преимущества за пределами страны.