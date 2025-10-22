Сегодня 22 октября 2025
Минфин РФ и ЦБ решили легализовать расчёты в криптовалюте — но не для всех и не за всё

Банк России и Минфин считают необходимым легализовать использование криптовалют в расчётах во внешнеэкономической деятельности с дальнейшим упорядочением этого направления на основе законодательного регулирования, пишет РБК со ссылкой на заявление министра финансов Антона Силуанова по итогам сессии «Повышение эффективности экономики и обеспечение равных условий ведения бизнеса».

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Министр отметил, что оплата за импорт осуществляется с использованием расчётов в криптовалюте, поэтому возникла необходимость упорядочения и легализации этого рынка с усилением контрольных функций со стороны Центробанка. В настоящее время расчёты в криптовалюте в рамках осуществления ВЭД возможны только в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) под контролем Банка России.

Силуанов подчеркнул, что регулирование криптовалютных расчётов позволит «навести порядок в этом секторе», добавив, что этим вопросом займутся Минфин, Росфинмониторинг и другие службы контроля. В свою очередь, глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о готовности регулятора рассмотреть возможность расширения круга инвесторов криптовалют, условием для допуска которых к этому рынку может стать специальный тест.

В начале октября на форуме «Финополис» банкиры заявили о необходимости учитывать интересы миллионов российских криптоинвесторов. Руководители «Сбера» и «Альфа-банка »подчеркнули тот факт, что допуск к торгам криптовалютой сейчас возможен только для 40 тыс. участников рынка, тогда как реальных пользователей насчитываются миллионы.

криптовалюта, россия, финансы, регулирование
