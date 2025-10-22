Акции Netflix ушли в пике — подвели завышенные ожидания и сомнения в перспективах

Акции медиахолдинга Netflix сегодня потеряли в цене более 8 %, поскольку инвесторам не понравился прогноз стримингового гиганта на следующий квартал. По всей видимости, биржевики слишком привыкли к регулярным опережающим показателям компании, которая за последние три года обеспечила рост акций более чем на 360 %, значительно опередив таких лидеров медиаиндустрии, как Walt Disney, и даже таких гигантов технологического сектора, как Apple и Alphabet.

С момента достижения пика цены в июне акции компании снизились на 7 %, что свидетельствует о растущей осторожности инвесторов в связи с завышенными ожиданиями и отсутствием информации о росте числа подписчиков. Форвардный мультипликатор P/E компании составляет почти 40, что значительно выше, чем у других медиахолдингов и крупных технологических компаний.

Справка: Форвардный мультипликатор P/E рассчитывается на основе ожидаемой прибыли из прогнозов самой компании или аналитиков. К примеру, если по прогнозу чистая годовая прибыль $1, а капитализация компании $10, то форвардный P/E будет равен 10 (10/1). То есть, чем выше значение, тем меньшая прибыль ожидается на единицу стоимости компании и тем осторожнее становятся инвесторы.

Netflix сообщила, что в третьем квартале зафиксировала лучшие в истории показатели продаж рекламы, не раскрывая точных данных. Выручка компании в третьем квартале составила $11,5 млрд. На четвёртый квартал Netflix прогнозирует выручку в размере $11,96 млрд, в то время как прогноз аналитиков Уолл-стрит — $11,9 млрд.

Компания решила выйти на рынок рекламы и видеоигр, чтобы диверсифицировать свои источники дохода, но эти направления столкнулись с трудностями из-за смены руководства и стратегии, а также конкуренции. Netflix прекратила публиковать данные о количестве подписчиков в начале 2025 года. Компания делает ставку на свои крупные релизы до конца года, включая «Очень странные дела» и две игры NFL, которые будут транслироваться в прямом эфире в Рождество.

Мнения экспертов разошлись. «Netflix должен вскоре продемонстрировать, что его рекламная программа способна ускорить рост, чтобы оправдать заоблачные показатели», — заявили аналитики Wedbush, назвав последние прогнозы компании «разочаровывающими» после нескольких кварталов выдающихся результатов.

Netflix не смогла оправдать прогноз прибыли за третий квартал из-за списания средств в размере $619 млн, связанного с продолжающимся налоговым спором в Бразилии. Специалисты J.P. Morgan назвали эти расходы «шумом», отметив, что «главное внимание уделяется отсутствию роста выручки во второй половине года».

«В этом году акции компании продемонстрировали сильный рост, поэтому ожидания были и без того высокими, а оценка, превышающая долгосрочный средний уровень, создаёт дополнительное давление, требующее не просто достичь цели, но и превзойти её», — отметил старший аналитик акций Hargreaves Lansdown Мэтт Бритцман (Matt Britzman).

Однако аналитики Evercore ISI рекомендовали инвесторам покупать акции на любом падении, отметив, что конкуренты Disney+ и HBO Max повысили цены на подписку, что дало Netflix достаточно возможностей для повышения собственных тарифов. «Из-за отсутствия данных о количестве подписчиков некоторые сторонники хватаются за соломинку, чтобы найти хоть какой-то признак слабости, поскольку компания чувствует себя намного сильнее своих конкурентов», — уверен аналитик PP Foresight Паоло Пескаторе (Paolo Pescatore).