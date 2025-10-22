Сегодня 22 октября 2025
Взбесившиеся умные матрасы уличили в передаче гигабайтов данных о владельцах — но теперь в них появился офлайн-режим

Владельцы умных матрасов Eight Sleep буквально потеряли сон из-за масштабного сбоя серверов AWS. Оказалось, что локальное управление во многих моделях было просто не предусмотрено, из-за чего умные матрасы зависали в режиме охлаждения, нагрева и неудобного наклона. Также выяснилось, что матрасы отсылают производителю просто неприличное количество телеметрии и данных о своих пользователях. Eight Sleep поклялась добавить матрасам возможность работы офлайн.

Источник изображения: Eight Sleep

Источник изображения: Eight Sleep

Умные матрасы были впервые представлены компанией Eight Sleep в 2019 году, а их последнее поколение — в мае этого года. Рекламный проспект обещает всё: от отдыха в невесомости и настройки положения тела в постели до полного климат-контроля и встроенных динамиков, и даже возможности пробуждения «мягкой вибрацией». Комплект для сна Mac Daddy за $3000 был одобрен Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg), Илоном Маском (Elon Musk) и другими известными руководителями, спортсменами и знаменитостями.

Как выяснилось, умные матрасы Eight Sleep, цена которых начинается от $2000 в зависимости от модели и размера, плюс ежемесячная подписка стоимостью $200, целиком и полностью зависят от подключения к облаку. Для управления настройками температуры и высоты через приложение Eight Sleep требуется активное подключение к интернету, и ранее оно не предоставляло возможности настраивать функции в автономном режиме.

«Сбой в работе AWS — напоминание о том, что планирование непрерывности бизнеса — это не просто вопрос выбора, — считает вице-президент компании Spin.AI Сергей Балынский. — Организациям следует поддерживать независимые резервные копии и диверсифицировать свою деятельность, используя несколько облачных провайдеров, чтобы сбой в работе одной платформы не привёл к остановке работы».

Генеральный директор Eight Sleep извинился перед пользователями после того, как сбой в работе AWS вывел умные матрасы из строя. Вчера компания начала выпускать новый «режим отключения», чтобы решить эту проблему. Он позволяет управлять матрасом через Bluetooth, когда облачная инфраструктура недоступна. Примечательно, что до недавнего сбоя клиенты Eight Sleep уже несколько лет безрезультатно жаловались на отсутствие возможности управления офлайн.

Но все эти события послужили лишь прологом истории. Один из владельцев умного матраса после сбоя попытался разобраться в проблеме и обнаружил, что само приложение отправляет производителю невообразимое количество данных — 17,7 Гбайт в месяц. Другой пользователь проверил свою статистику и обнаружил, что его модель потребляет ещё больше — 28 Гбайт в месяц, или примерно 1 Гбайт в день. Можно с уверенностью утверждать, что подобные поведение демонстрируют умные матрас-шпионы и у других пользователей.

Источник изображения: X

Источник изображения: X

Трудно даже представить, какие данные отправляют эти комплекты для сна своему производителю и как в дальнейшем они используются. По сути дела, Eight Sleep знает о владельцах своих умных матрасов всё — их склонности и интимные привычки, любимые позы для сна, характер храпа, содержание разговоров перед сном, распорядок дня и множество другой информации. Огромный вопрос, как компания распоряжается этими данными и какова может быть цена их утечки. А компании, возможно, стоит сменить название — вместо Eight Sleep («Восьмой сон») назваться Matress 007 («Матрас 007»).

Теги: умный дом, облачные сервисы, слежка, телеметрия, aws
