Strava передумала судиться с Garmin и отказалась требовать запрета продаж её устройств

Судебная тяжба между Strava, сервисом для отслеживания физической активности, и производителем смарт-часов Garmin завершилась так же неожиданно, как и началась. Спустя три недели после подачи иска о нарушении патентов Strava объявила об его добровольном отзыве, пишет ресурс DC Rainmaker.

В иске, поданном в начале октября, Strava обвинила Garmin в нарушении двух патентов, касающихся элементов маршрутизации тепловых карт и сегментов Strava Live, и потребовала прекратить продажи продукции Garmin, нарушающей патентные права, — фактически всех носимых устройств и велокомпьютеров.

Заявление Strava об отзыве было весьма кратким: «В соответствии с Федеральным законом о гражданских делах истец Strava, Inc. в лице нижеподписавшегося адвоката добровольно отклоняет вышеуказанный иск без ущерба для иска».

За всё время с момента подачи иска от Garmin не поступило ни одного заявления — за исключением дня, когда компания официально указала своих адвокатов, участвующих в деле, в связи с его прекращением. То есть всё разбирательство между двумя компаниями происходило «за кулисами».

Как отметил DC Rainmaker, иск Strava не выдерживает критики ни с технической, ни с юридической точки зрения. Но самое главное заключается в том, что Garmin — важнейший партнёр Strava и крупнейший сторонний источник дохода, поскольку клиенты Garmin составляют самую значительную часть платных подписок Strava.

Существует множество предположений по поводу причин, побудивших Strava подать в суд на Garmin. Некоторые полагают, что это связано с предстоящим IPO, намеченным на 2026 год, и попыткой отстоять патентные права. Но компания не учла важный момент: Garmin практически никогда не проигрывает патентные баталии. Более того, у неё есть огромное патентное портфолио, по сравнению с которым примерно 20 патентов Strava ничего не значат. И для Garmin не составило бы никаких проблем подать встречный иск, используя такой запас патентов.

DC Rainmaker считает, что этим иском Strava окончательно испортила отношения с давним партнёром. Недавно Garmin объявила о новых совместных акциях с Komoot (конкурентом Strava), поэтому будущее её сотрудничества со Strava теперь под большим вопросом.