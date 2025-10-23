Cadillac обещает полную автономию для IQ: без рук и взгляда на дорогу — уже к 2028 году

Классификация систем активной помощи водителю по версии SAE подразумевает пять уровней автопилота (за исключением нулевой), и на первых трёх из них водителю как минимум нужно следить за дорогой, а чаще всего и держаться за руль. GM обещает, что флагманский внедорожник Cadillac IQ к 2028 году позволит водителю не только не участвовать в процессе управления машиной, но и не смотреть при этом на дорогу.

Об этом на недавней отчётной конференции крупнейшего американского автопроизводителя заявила его генеральный директор Мэри Барра (Mary Barra), как отмечает The Verge. Пока же дела у компании в сегменте электромобилей идут не очень хорошо, поскольку прекращение федеральной поддержки в США увеличило убытки автопроизводителя в сегменте электромобилей до $1,6 млрд. Поскольку двигаться дальше на угасающей волне интереса к электромобилям становится всё труднее, General Motors собирается сосредоточиться на автономном вождении, искусственном интеллекте и голосовых ассистентах.

К 2028 году автопилот третьего уровня без потребности держаться за руль и даже смотреть на дорогу дебютирует на флагманском внедорожнике Cadillac IQ, как стало известно из заявлений главы корпорации. Система Super Cruise ещё в 2017 году предлагала водителям автопилот второго уровня без необходимости держаться за руль. Теперь у покупателей продукции GM появится ещё больше возможностей отвлекаться от дороги, находясь в кресле водителя.

В новой версии фирменного автопилота GM собирается внедрить продвинутые технологии анализа данных и принятия решений. Она будет работать на всех скоростных шоссе в США. Предыдущее поколение Super Cruise позволило клиентам GM в общей сложности проехать более 1,1 млрд км, не держась за руль, и при этом не попав в ДТП. От идеи разработки беспилотных такси GM была вынуждена отказаться после трагического инцидента с наездом на пешехода в Сан-Франциско, переведя основную часть специалистов профильной дочерней компании Cruise в собственный штат для работы над автопилотом для персональных транспортных средств.

Со следующего года GM внедрит голосовой ассистент Google Gemini в бортовые системы выпускаемых автомобилей. В более отдалённом будущем GM рассчитывает создать собственного ассистента, учитывающего специфику применения в транспортных средствах конкретной корпорации. Голосовой ассистент будет глубже погружаться в контекст и поддерживать длительные диалоги.

Cadillac IQ в 2028 году станет первой моделью GM, примерившей новую программную платформу с централизованными вычислениями. Переход на неё полностью изменит специфику разработки транспортных средств. Пропускная способность каналов передачи информации увеличится в 1000 раз, а быстродействие в ИИ вырастет до 35 раз. Улучшатся и возможности в части обновления ПО «по воздуху». Помимо электромобилей GM, новую платформу смогут примерить и сохраняющиеся модели с ДВС.

Архитектура бортовой электроники перейдёт на использование протокола Ethernet, а время реакции сократится до долей миллисекунды, по словам представителей GM. Это позволит увеличить скорость передачи информации не только в сфере мультимедиа, но и при управлении механическими и электронными подсистемами транспортного средства.

В структуре GM также имеется робототехническое подразделение, которое обеспечивает работой около 100 специалистов. Промышленные роботы обучаются ими на данных реальных предприятий GM, со временем это позволит делать сопутствующие языковые модели более совершенными. В перспективе корпорация намерена создать программное обеспечение для управления производственными процессами в сфере сборки автомобилей и компонентов.

Только на заводах GM сейчас используется около 30 000 роботов, а ещё 97 000 роботов задействованы на предприятиях смежников, в общей сложности распределённых по 11 площадкам. Многие из этих роботов рассчитаны только на работу в изоляции от людей, но GM ставит перед собой цель перейти на использование роботов, способных взаимодействовать с людьми на производстве без угрозы для жизни и здоровья последних.

Владельцам электромобилей GM также намерена предложить программу работы с «виртуальными электростанциями», когда они смогут отдавать заряд тяговых батарей обратно в сеть по более выгодным тарифам. Энергетическое подразделение GM со следующего года начнёт предлагать комплексные решения для электроснабжения частных домов по специальной системе лизинга, повысив их доступность для клиентов. Система будет объединять солнечные батареи, стационарные аккумуляторы, зарядное устройство для авто и приложение, позволяющее управлять всем этим хозяйством со смартфона.