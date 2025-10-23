Сегодня 23 октября 2025
«Последнее приключение»: чумное сюжетное дополнение Mysteria Ecclesiae к Kingdom Come: Deliverance 2 получило первый трейлер и дату выхода

Разработчики из Warhorse Studios при поддержке издателя Deep Silver объявили дату выхода дополнения Mysteria Ecclesiae («Церковная тайна») к средневековому ролевому экшену с открытым миром Kingdom Come: Deliverance 2.

Источник изображений: Deep Silver

Источник изображений: Deep Silver

Напомним, Mysteria Ecclesiae является третьим и последним сюжетным аддоном для Kingdom Come: Deliverance 2. До недавнего времени релиз DLC ожидался в четвёртом квартале (с октября по декабрь) текущего года.

Как стало известно из анонсирующего трейлера, Mysteria Ecclesiae поступит в продажу 11 ноября для PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S по цене $14. Владельцам золотого издания и сезонного абонемента KCD 2 аддон достанется бесплатно.

Полутораминутный ролик зовёт игроков в «последнее приключение». Ранее сообщалось, что после Mysteria Ecclesiae дополнений к KCD 2 не будет. Warhorse нацелена завершить историю Индржиха и перейти к новым проектам.

События Mysteria Ecclesiae развернутся в Седлецком монастыре, где Индржиху предстоит стать помощником известного целителя Сигизмунда Альбикуса (связан с королём Вацлавом) и остановить распространение смертельной болезни.

«Насыщенная кинематографичная» сюжетная линия проверит дедуктивные и детективные навыки Индро, позволит исследовать совершенно новую локацию и познакомиться с её неуловимыми обитателями.

Обещают несколько фракций со своими мотивациями, исторически достоверный Седлецкий монастырь с разнообразными областями (открываются по мере прохождения), новый костюм, оружие, зелья и книги.

Источники:

