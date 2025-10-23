Сегодня 23 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... ИИ в Google Earth научился анализировать...
реклама
Новости Software

ИИ в Google Earth научился анализировать спутниковые снимки и отвечать на вопросы, но пока лишь избранных пользователей

Google расширила возможности искусственного интеллекта в сервисе Google Earth для пользователей, имеющих статус «доверенных тестировщиков». К примеру, они могут попросить Gemini выявить закономерности на спутниковых снимках Земли при помощи простого текстового запроса. Ранее в Google Earth появились модели ИИ для выявления инфраструктуры, уязвимой для цунами, штормов и наводнений, или населённых пунктов, подверженных риску пылевых бурь во время засухи.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

При ответе на запрос пользователя Google Earth теперь использует Gemini для подключения различных ИИ-моделей, таких как прогнозы погоды, спутниковые снимки и карты населения. Это расширение геопространственной платформы Google стало доступно участникам программы «доверенных тестировщиков» Google. Также они теперь могут объединять свои данные с моделями искусственного интеллекта Google Earth, касающимися изображений, населения и окружающей среды.

Google заявляет, что интегрированный в Google Earth чат, пилотный запуск которого произошёл в прошлом году, помогает пользователям находить объекты и закономерности на спутниковых снимках. Например, пользователи могут настроить Google Earth для мониторинга запасов питьевой воды, попросив его «обнаружить цветение водорослей».

В ближайшие недели Google откроет доступ к моделям искусственного интеллекта Google Earth для пользователей из США, имеющих профессиональные или расширенные профессиональные тарифные планы Google Earth. Пользователи тарифов Google AI Pro и Ultra в США смогут получить расширенный доступ с меньшим количеством ограничений.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google направит ИИ на борьбу с фальшивыми отзывами в «Картах»
ИИ Gemini научился консультировать людей о местах из «Google Карт»
Google начал внедрять генеративный ИИ в «Карты» и другие геосервисы
Paint в Windows 11 научился менять стиль изображений в один клик
В OpenAI Sora появятся функции камео и монтажа — Android-приложение тоже на подходе
This is fine: «Google Фото» научится превращать фото пользователя в мемы
Теги: google earth, gemini, искусственный интеллект, анализ
google earth, gemini, искусственный интеллект, анализ
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.