ИИ в Google Earth научился анализировать спутниковые снимки и отвечать на вопросы, но пока лишь избранных пользователей

Google расширила возможности искусственного интеллекта в сервисе Google Earth для пользователей, имеющих статус «доверенных тестировщиков». К примеру, они могут попросить Gemini выявить закономерности на спутниковых снимках Земли при помощи простого текстового запроса. Ранее в Google Earth появились модели ИИ для выявления инфраструктуры, уязвимой для цунами, штормов и наводнений, или населённых пунктов, подверженных риску пылевых бурь во время засухи.

При ответе на запрос пользователя Google Earth теперь использует Gemini для подключения различных ИИ-моделей, таких как прогнозы погоды, спутниковые снимки и карты населения. Это расширение геопространственной платформы Google стало доступно участникам программы «доверенных тестировщиков» Google. Также они теперь могут объединять свои данные с моделями искусственного интеллекта Google Earth, касающимися изображений, населения и окружающей среды.

Google заявляет, что интегрированный в Google Earth чат, пилотный запуск которого произошёл в прошлом году, помогает пользователям находить объекты и закономерности на спутниковых снимках. Например, пользователи могут настроить Google Earth для мониторинга запасов питьевой воды, попросив его «обнаружить цветение водорослей».

В ближайшие недели Google откроет доступ к моделям искусственного интеллекта Google Earth для пользователей из США, имеющих профессиональные или расширенные профессиональные тарифные планы Google Earth. Пользователи тарифов Google AI Pro и Ultra в США смогут получить расширенный доступ с меньшим количеством ограничений.