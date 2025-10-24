Сегодня 24 октября 2025
Квартальная выручка Intel превзошла ожидания, компании удалось привлечь $20 млрд от инвесторов и избавиться от убытков

С точки зрения финансовой статистики, минувший квартал не был для Intel особо выдающимся, поскольку выручка выросла всего на 3 %, хотя чистые убытки уступили место чистой прибыли в размере $4,1 млрд. Тем не менее, выручка в размере $13,7 млрд оказалась выше ожиданий рынка, а ещё корпорации удалось привлечь около $20 млрд средств инвесторов, которые пригодятся ей для выхода из кризиса.

Источник изображений: Intel

Источник изображений: Intel

Формально, в минувшем квартале выручка Intel оказалась выше собственных ожиданий компании. Основным локомотивом роста выручки в третьем квартале оказалось подразделение клиентских вычислений, которое увеличило выручку на 5 % до $8,5 млрд в годовом сравнении, а вот серверное сократило её на 1 % до $4,1 млрд. Всего от реализации продуктов Intel выручила в третьем квартале $12,7 млрд, что на 3 % больше прошлогоднего результата.

Контрактный бизнес также показал отрицательную динамику выручки, которая сократилась на 2 % до $4,2 млрд, но количество обработанных за период кремниевых пластин превзошло ожидания. Так или иначе, операционные убытки в размере $2,3 млрд не позволяю говорить о том, что дела в сфере производства чипов у Intel быстро идут на поправку. Тем более, что все $4,2 млрд выручки Intel Foundry в третьем квартале были обеспечены собственными заказами компании.

В третьем квартале Intel существенно улучшила своё финансовое состояние, но главным образом за счёт продажи части некоторых активов (Altera и Mobileye) и привлечения средств инвесторов. В общей сложности инвесторы, включая власти США, SoftBank и Nvidia, пополнили капитал Intel на $20 млрд. По меньшей мере, обещанные $5,7 млрд от правительства США компания успела получить в третьем квартале. Ещё $5 млрд добавила Nvidia, а японская SoftBank вложила $2 млрд в надежде, что сможет получать от контрактного подразделения Intel необходимые для развития вычислительной инфраструктуры ИИ средства. Реализация части акций принадлежащих Intel дочерних компаний Altera и Mobileye пополнила счета материнской корпорации ещё на $5,2 млрд.

В текущем квартале Intel ожидает выручить от $12,8 до $13,8 млрд, а в следующем году рассчитывает на продолжение роста выручки от реализации чипов, намекая, что спрос будет превышать предложение. К концу третьего квартала Intel подошла с численностью сотрудников на уровне 88 400 человек, что значительно меньше насчитывавшихся год назад 124 100 сотрудников.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
intel, производство микросхем, финансы, аналитика
