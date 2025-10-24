Intel собралась надолго «застрять» на техпроцессе 18A, а процессоры Panther Lake будут дорогими и редкими

Представители Intel на квартальном отчётном мероприятии напомнили, что первая модель процессоров Panther Lake, выпускаемых по технологии 18A, дебютирует до конца текущего года, а остальные выйдут в следующем полугодии. Менее внятно была доведена информация о том, что процессоры этого семейства вряд ли получат большое распространение из-за своей дороговизны.

В комментариях генерального и финансового директоров Intel попытался разобраться ресурс The Verge, который призвал своих читателей не рассчитывать на скорое возвращение компании к ритмичному чередованию своих техпроцессов и процессорных архитектур. Ранее эта схема называлась «тик-так», когда архитектуры и техпроцессы сменяли друг друга в «шахматном» порядке, и по новой литографической технологии выпускалось в среднем по два последовательных поколения процессоров. Но грядущий техпроцесс Intel 18A компания Intel намерена использовать долгое время.

Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) дал понять, что экономика техпроцесса 18A пока не позволяет рассчитывать на массовый выпуск профильной продукции, поскольку он остаётся достаточно дорогим. Но в целом данный тех процесс уже готов к производству чипов. По его словам, в первой половине следующего года Intel в большей мере будет продвигать процессоры семейства Lunar Lake. Дело не только в низком уровне выхода годной продукции, выпускаемой по техпроцессу Intel 18A, но и в высоких расходах на её производство. В условиях, когда компания вынуждена экономить каждый цент, стремительно наращивать объёмы выпуска продукции по техпроцессу 18A было бы просто расточительно. Приемлемые показатели для экспансии этого техпроцесса наверняка будут достигнуты только в 2026, а то и в 2027 году.

Сейчас Intel предпочитается сосредоточиться на увеличении поставок той продукции, которую она может масштабировать, а клиенты готовы покупать. Тан подчеркнул, что нарастить капитальные затраты на расширение производственных мощностей компанию могут подтолкнуть лишь подтверждённые заказы со стороны внешних клиентов. При этом руководство подчёркивает, что техпроцесс Intel 18A будет «долгожителем» на её конвейере, на его основе будут созданы как минимум три следующих поколения клиентских и серверных продуктов марки. Зинснер подтвердил, что в следующем году капитальные затраты на расширение производственных мощностей не особо изменят ожидания.

Тан при этом осторожно намекнул, что техпроцессом Intel 14A заинтересовались потенциальные заказчики, и теперь она более уверена в будущем этой технологии. Фактически, по словам Зинснера, освоение Intel 14A не просто хорошо стартовало, а находится на более продвинутом уровне, чем Intel 18A на сопоставимом участке жизненного цикла, если говорить о быстродействии и уровне качества продукции.

По словам руководства компании, в ближайшие месяцы выручка от реализации клиентских компонентов слегка снизится, а на серверном направлении она заметно вырастет, поскольку приоритет будет отдаваться именно отгрузкам серверных компонентов. В этой ситуации компоненты Intel начальной ценовой категории будут поставляться по остаточному принципу. Кроме того, генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) пообещал, что отныне компания будет ежегодно выпускать новое поколение ускорителей для искусственного интеллекта, относящихся к классу GPU. В этом смысле Intel сможет синхронизировать свои усилия на серверном направлении с действиями конкурирующих Nvidia и AMD.