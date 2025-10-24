Цены на модули DDR4 и DDR5 пошли на взлёт: производители переключились на память для ИИ, а планок для ПК становится всё меньше

Любые тенденции, повышающие спрос на компьютерные комплектующие, вызывают рост цен и дефицит. Это случалось и во время «криптовалютной лихорадки», и в пандемию, а теперь происходит на фоне бума искусственного интеллекта. Далёкие от обывателя процессы, наблюдаемые TrendForce на торгующих памятью биржах, в реальности выливаются в рост цен в рознице, причём с мая они в случае с DRAM взлетели вдвое.

Ресурс PCMag приводит личный опыт представителей редакции, который говорит о более чем двухкратном росте цен на комплект из двух планок памяти типа DDR4 объёмом по 16 Гбайт на площадке Amazon — с мая цена подскочила с $52 до $115. Добавим, что DDR4 в целом стала жертвой технического перевооружения крупнейших производителей микросхем памяти, а не только бума искусственного интеллекта. Выпускать DDR4 просто в определённый момент стало невыгодно, и крупные игроки рынка предпочли сосредоточиться на более прибыльной DDR5. Это вызвало дефицит DDR4 и рост цен, тайваньские производители «второго эшелона» почувствовали близость выгоды и с радостью согласились продолжить выпуск чипов данного поколения, но в рознице цены выросли заметно. Модули памяти DDR4 начали дорожать ещё в июне.

В случае с DDR5 рост цен на готовые модули памяти, по словам источника, ускорился в сентябре и октябре, и тут уже виноват серверный сегмент с его бумом ИИ в чистом виде. Для крупных производителей памяти довольно ресурсоёмкая в плане сырья память типа HBM является приоритетным видом продукции с экономической точки зрения, а потому на выпуск DDR5 выделяется меньше мощностей. Кроме того, сам по себе спрос на DDR5 тоже вырос, поскольку серверной инфраструктуре также нужна такая память. По оценкам экспертов, бум ИИ окажется более продолжительным циклом роста, чем предыдущие, а потому дефицит микросхем памяти может сохраниться на долгое время.