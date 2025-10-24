Сегодня 24 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Nintendo Раскритикованная фанатами истинная концо...
реклама
Новости Software

Раскритикованная фанатами истинная концовка Hades 2 в первом пострелизном патче получит апгрейд — в Steam уже стартовала «бета»

Амбициозный мифологический роглайк-экшен Hades 2 от Supergiant Games на выходе из раннего доступа получил истинную концовку, но игроков она разочаровала. Первый пострелизный патч для игры призван это исправить.

Источник изображений: Supergiant Games

Источник изображений: Supergiant Games

Напомним, многие фанаты сочли добавленную в 1.0 концовку Hades 2 поспешной и слишком резкой: события в преддверии финала развиваются чересчур быстро, подводке не хватает проработки.

Как сообщила Supergiant Games, первый пострелизный патч для Hades 2 расширит концовку новыми событиями как до непосредственного финала, так и после. Львиная доля изменений затронет подземный маршрут.

В результате вырастет количество необходимых для достижения истинной концовки успешных прохождений подземного маршрута, будут переработаны и дополнены элементы финальных сцен перед титрами.

В патче также добавят заклинание для возвращения на более ранний этап сюжета, ускорят исполнение некоторых пророчеств, снизят стоимость декоративных предметов на Распутье и вернут разницу уже потратившимся.

Сроки выхода патча Supergiant не раскрывает, однако пользователи Steam уже могут оценить обновление в рамках бета-тестирования. Полный список изменений (с исправлениями багов и корректировками баланса) можно найти здесь.

Релизная версия Hades 2 вышла 25 сентября на PC (Steam, EGS), Nintendo Switch и Switch 2. Игра заслужила высокие (95−98 % на Metacritic) оценки критиков и «очень положительные» (рейтинг 94 %) обзоры в Steam.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Hades 2 вырвалась из раннего доступа — критики и пользователи Steam оценили игру на 94 %
Почти идеальный сиквел, но не новое слово в жанре: критики вынесли вердикт Hades 2
Стильный трейлер раскрыл дату выхода релизной версии Hades 2 — ждать осталось недолго
«Мы как будто в 1999 году»: инвесторы ищут спасение от ИИ-пузыря по рецептам эры доткомов
Легендарный трюк с ведром из The Elder Scrolls V: Skyrim попал в игру совершенно случайно
Юристы рекомендовали Meta✴ скрыть исследования о вреде соцсетей для подростков, чтобы увернуться от суда
Теги: hades 2, supergiant games, экшен, роглайк
hades 2, supergiant games, экшен, роглайк
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.