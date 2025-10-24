Раскритикованная фанатами истинная концовка Hades 2 в первом пострелизном патче получит апгрейд — в Steam уже стартовала «бета»

Амбициозный мифологический роглайк-экшен Hades 2 от Supergiant Games на выходе из раннего доступа получил истинную концовку, но игроков она разочаровала. Первый пострелизный патч для игры призван это исправить.

Напомним, многие фанаты сочли добавленную в 1.0 концовку Hades 2 поспешной и слишком резкой: события в преддверии финала развиваются чересчур быстро, подводке не хватает проработки.

Как сообщила Supergiant Games, первый пострелизный патч для Hades 2 расширит концовку новыми событиями как до непосредственного финала, так и после. Львиная доля изменений затронет подземный маршрут.

В результате вырастет количество необходимых для достижения истинной концовки успешных прохождений подземного маршрута, будут переработаны и дополнены элементы финальных сцен перед титрами.

В патче также добавят заклинание для возвращения на более ранний этап сюжета, ускорят исполнение некоторых пророчеств, снизят стоимость декоративных предметов на Распутье и вернут разницу уже потратившимся.

Сроки выхода патча Supergiant не раскрывает, однако пользователи Steam уже могут оценить обновление в рамках бета-тестирования. Полный список изменений (с исправлениями багов и корректировками баланса) можно найти здесь.

Релизная версия Hades 2 вышла 25 сентября на PC (Steam, EGS), Nintendo Switch и Switch 2. Игра заслужила высокие (95−98 % на Metacritic) оценки критиков и «очень положительные» (рейтинг 94 %) обзоры в Steam.