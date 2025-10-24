Неофициальная русская озвучка Enclave от GamesVoice стала официальной — издатель добавил локализацию в Steam-версию игры

Выпущенная недавно российской студией GamesVoice полная локализация культового 23-летнего фэнтезийного ролевого экшена Enclave от Starbreeze Studios неожиданно перешла из неофициальных в официальные.

GamesVoice сообщила, что произведённая командой озвучка и текстовый перевод Enclave были интегрированы в Steam-версию (385 рублей в российском сегменте). Теперь игра официально поддерживает русский язык.

Это стало возможным благодаря издателю Enclave в Steam — компании Topware Interactive, — чей представитель связался с GamesVoice вскоре после публикации локализации и «оперативно всё организовал».

«Рады сообщить, что Enclave теперь поставляется с качественной русской озвучкой от студии GamesVoice! Студии GamesVoice выражаем огромную благодарность за проделанную работу. Ребята огромные молодцы!» — отчиталась Topware.

Издатель «от всей души» пожелал GamesVoice больших успехов в её нелёгком деле и выразил надежду, что «на ребят обратят внимание и другие издатели». Надеются на это и в самой команде.

На фоне официального релиза GamesVoice также устроила демонстрацию русской озвучки Enclave. Пятиминутный ролик позволяет оценить голоса актёров и внешний вид игры спустя более чем 20 лет после релиза.

Enclave дебютировала в июле 2002 года на оригинальной Xbox, а в марте 2003-го добралась до ПК. В 2023-м компания Ziggurat Interactive выпустила ремастер игры на PS4, PS5, Xbox One и Nintendo Switch.