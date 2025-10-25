Сегодня 25 октября 2025
Xbox анонсировала ремейк первой Halo, но без мультиплеера — подробности и 13 минут геймплея Halo: Campaign Evolved

Как и предполагалось, 24 октября разработчики из Halo Studios (в прошлом 343 Industries) представили ремейк культового научно-фантастического шутера Halo: Combat Evolved от студии Bungie, выпущенного в 2001 году.

Источник изображений: Xbox

Источник изображений: Xbox

Переосмысление называется Halo: Campaign Evolved и, как можно догадаться по подзаголовку, представляет собой обновлённую версию лишь сюжетной кампании Halo: Combat Evolved, без мультиплеера. Анонсирующий трейлер прилагается.

Campaign Evolved базируется на Unreal Engine 5. Новый контент создан в UE5, тогда как геймплей основывается на старом коде, доставшемся ремейку от оригинальной Halo. Это позволит команде воссоздать те самые ощущения от игры.

Помимо переработанной графики, ремейк предложит обновлённые анимации и музыку, перезаписанную озвучку, геймплейные улучшения (быстрый бег, возможность угонять транспорт и брать под контроль танк Ковенанта) и модификаторы («Черепа»).

Также обещают девять видов оружия из других игр Halo, три новые сюжетные миссии, события которых разворачиваются до начала Combat Evolved, онлайновый кооператив на четверых (ПК и консоли) и локальный на двоих (только на консолях).

Вслед за анонсом разработчики устроили геймплейную демонстрацию Halo: Campaign Evolved. В прикреплённом выше 13-минутном ролике запечатлено прохождение обновлённого уровня «Безмолвный Картограф».

Релиз Halo: Campaign Evolved ожидается в 2026 году на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass (Ultimate, PC). Заявлен текстовый перевод на русский язык.

Теги: halo studios, xbox game studios, шутер
