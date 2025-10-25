Apple MacBook Pro M5 получил низкий рейтинг ремонтопригодности, но прогресс всё-таки есть

Дебютировавший недавно 14-дюймовый MacBook Pro на процессоре Apple M5 предлагает хотя и незначительный, но прирост производительности по сравнению с моделью предыдущего поколения. Незначительными оказались и улучшения ремонтопригодности устройства, выяснили мастера iFixit.

Некоторые положительные изменения у Apple MacBook Pro на чипе M5 присутствуют. Вместе с выходом компьютера в продажу производитель опубликовал инструкцию по его разборке, что упростило процесс. А вытяжные язычки батареи теперь можно снимать, не отсоединяя тачпад на ноутбуке — если когда-нибудь компания будет продавать её отдельно, это станет подспорьем. Но пока этого не случилось: производитель настаивает, что аккумулятор от корпуса не отсоединяется, поэтому на сайте Apple элемент питания для MacBook Pro на чипе M5 продаётся вместе с новым корпусом. И чтобы заменить батарею, придётся перенести в этот новый корпус всю электронику. Хорошая новость в том, что ёмкость аккумулятора выросла с 72,4 до 72,6 Вт·ч.

Аккумулятор — не единственная проблема компьютера. Чтобы заменить большинство компонентов, придётся снимать материнскую плату, и это непростая задача. Придётся потрудиться и при желании снять экран — сначала надо отсоединить рамку антенны, и только после этого откроется доступ к винтам, причём это очень маленькие и неудобные P2. Публикация инструкций по разборке и ремонту на сайте Apple — это прогресс в аспекте ремонтопригодности, потому что владелец MacBook Pro на чипе M5, желающий провести ремонт самостоятельно, может заранее понять, что можно заменить, и какой ожидается объём работ. В итоге 14-дюймовый вариант компьютера получил от iFixit 4 из 10 баллов ремонтопригодности.