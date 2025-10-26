Владеющая национализированной в Нидерландах Nexperia компания Wingtech предупредила о вероятности кризиса

Политический скандал в этом месяце вывел из тени поставщиков полупроводниковых компонентов нидерландскую компанию Nexperia, когда суд в этой стране ввёл внешнее управление и сместил с поста китайского генерального директора. Материнская китайская компания Wingtech предупредила на днях, что если до конца года ситуация с Nexperia не разрешится, её саму ожидает резкое снижение выручки и прибыли.

Ирония судьбы заключается в том, что незадолго до попадания в американский санкционный список в декабре прошлого года китайская Wingtech Technology поэтапно провела реструктуризацию бизнеса, сосредоточившись именно на выпуске полупроводниковых компонентов. В минувшем квартале этот вид деятельности обеспечивал около 97 % всей выручки Wingtech. Она на данном направлении выросла в годовом сравнении на 12,2 % до $604 млн, но если ситуация вокруг Nexperia не разрешится до конца текущего года, материнская компания не готова гарантировать сохранение положительной динамики выручки и прибыли.

Общая выручка Wingtech в прошлом квартале сократилась на 77 % до $618 млн в годовом сравнении, поскольку компания избавлялась от прочих подразделений, не связанных с производством полупроводниковой продукции. Чистая прибыль Wingtech при этом выросла на 280 % до $149 млн в годовом сравнении, и если бы не ситуация с Nexperia, принятые решения по реструктуризации бизнеса можно было бы считать удачными. Напомним, что основатель Wingtech Technology Чжан Сюэчжэн до недавних пор по совместительству являлся и генеральным директором Nexperia, пока власти Нидерландов не сместили его с этой должности в пользу собственного кандидата.

Китайское предприятие Nexperia отвечает за 70 % объёмов продукции компании в полупроводниковом секторе, оно получает кремниевые пластины с чипами, обработанными в Германии и Великобритании. Китайские власти после захвата штаб-квартиры в Нидерландах запретили экспорт продукции китайского предприятия Nexperia, крупные автопроизводители по всему миру в результате рискуют остаться без комплектующих, которые они не смогут заменить альтернативами в ближайшие несколько месяцев. Министр торговли КНР Ван Вэньтао (Wang Wentao) в среду получил приглашение в Брюссель для обсуждения ситуации с Nexperia с европейскими чиновниками. Нидерландская штаб-квартира компании продолжает настаивать, что не собирается отказываться от своего китайского бизнеса, но руководство последнего призывает местных сотрудников не подчиняться её приказам в новых условиях.