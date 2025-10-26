Сегодня 26 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Владеющая национализированной в Нидерлан...
реклама
Новости Hardware

Владеющая национализированной в Нидерландах Nexperia компания Wingtech предупредила о вероятности кризиса

Политический скандал в этом месяце вывел из тени поставщиков полупроводниковых компонентов нидерландскую компанию Nexperia, когда суд в этой стране ввёл внешнее управление и сместил с поста китайского генерального директора. Материнская китайская компания Wingtech предупредила на днях, что если до конца года ситуация с Nexperia не разрешится, её саму ожидает резкое снижение выручки и прибыли.

Источник изображения: Nexperia

Источник изображения: Nexperia

Ирония судьбы заключается в том, что незадолго до попадания в американский санкционный список в декабре прошлого года китайская Wingtech Technology поэтапно провела реструктуризацию бизнеса, сосредоточившись именно на выпуске полупроводниковых компонентов. В минувшем квартале этот вид деятельности обеспечивал около 97 % всей выручки Wingtech. Она на данном направлении выросла в годовом сравнении на 12,2 % до $604 млн, но если ситуация вокруг Nexperia не разрешится до конца текущего года, материнская компания не готова гарантировать сохранение положительной динамики выручки и прибыли.

Общая выручка Wingtech в прошлом квартале сократилась на 77 % до $618 млн в годовом сравнении, поскольку компания избавлялась от прочих подразделений, не связанных с производством полупроводниковой продукции. Чистая прибыль Wingtech при этом выросла на 280 % до $149 млн в годовом сравнении, и если бы не ситуация с Nexperia, принятые решения по реструктуризации бизнеса можно было бы считать удачными. Напомним, что основатель Wingtech Technology Чжан Сюэчжэн до недавних пор по совместительству являлся и генеральным директором Nexperia, пока власти Нидерландов не сместили его с этой должности в пользу собственного кандидата.

Китайское предприятие Nexperia отвечает за 70 % объёмов продукции компании в полупроводниковом секторе, оно получает кремниевые пластины с чипами, обработанными в Германии и Великобритании. Китайские власти после захвата штаб-квартиры в Нидерландах запретили экспорт продукции китайского предприятия Nexperia, крупные автопроизводители по всему миру в результате рискуют остаться без комплектующих, которые они не смогут заменить альтернативами в ближайшие несколько месяцев. Министр торговли КНР Ван Вэньтао (Wang Wentao) в среду получил приглашение в Брюссель для обсуждения ситуации с Nexperia с европейскими чиновниками. Нидерландская штаб-квартира компании продолжает настаивать, что не собирается отказываться от своего китайского бизнеса, но руководство последнего призывает местных сотрудников не подчиняться её приказам в новых условиях.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Всё больше автопроизводителей прогнозирует дефицит чипов из-за национализации Nexperia — Германия направила ноту протеста
Захваченная Нидерландами Nexperia возобновила поставки в Китай, но Европа осталась без чипов
Захваченная Нидерландами Nexperia восстановит поставки полупроводников только через несколько месяцев
Китайская YMTC настроена полностью перейти на местное оборудование для производства памяти
Владельцам iQOO 15 посоветовали не снимать заводскую защитную плёнку
Samsung принимает участие в разработке чипа для спутниковых модемов Starlink с функцией ИИ
Теги: nexperia, wingtech, китайские производители, производство микросхем, полупроводники
nexperia, wingtech, китайские производители, производство микросхем, полупроводники
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.