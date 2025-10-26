Сегодня 26 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники В сфере ИИ компания Intel сосредоточится...
реклама
Новости Hardware

В сфере ИИ компания Intel сосредоточится на решениях для инференса

Тема искусственного интеллекта важна как для участников рынка, так и для инвесторов, а потому на минувшем квартальном отчётном мероприятии руководство Intel не могло обойти её вниманием. Генеральный директор Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) дал понять, что Intel в ближайшие годы сосредоточится на решениях для инференса в разных сегментах рынка, и при этом будет стараться сотрудничать как с крупными игроками рынка, так и с начинающими.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

«Я продолжаю верить, что мы сможем играть значительную роль в разработке вычислительных платформ для зарождающихся нагрузок в сфере инференса, появляющихся благодаря агентскому и физическому ИИ. Этот рынок будет заметно более крупным по сравнению с сегментом обучения. Мы будем работать над тем, чтобы платформу Intel выбирали для инференса ИИ, и собираемся сотрудничать с многими устоявшимися игроками, равно как и с зарождающимися компаниями, которые будут определять эту новую парадигму вычислений. Это многолетняя инициатива, и мы будем заключать партнёрские соглашения в тех случаях, когда сможем вывести на рынок лидирующие продукты и предложить что-то отличное», — заявил глава Intel.

«В ближайшее время, мы продолжим внедрять ИИ-возможности в Xeon, ИИ-ПК, Arc, GPU и наш открытый программный стек. В дальнейшем мы собираемся представлять последующие поколения наших оптимизированных под инференс GPU на ежегодной основе, они будут оснащаться улучшенной памятью и пропускной способностью для соответствия требованиям в корпоративном секторе», — добавил Лип-Бу Тан.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Intel собралась надолго «застрять» на техпроцессе 18A, а процессоры Panther Lake будут дорогими и редкими
Intel предрекла дефицит процессоров Core — Windows 10 спровоцировала взрывной спрос на ПК
Жёсткая экономия и $20 млрд инвестиций сработали: Intel отчиталась о первой прибыли за почти два года
Владеющая национализированной в Нидерландах Nexperia компания Wingtech предупредила о вероятности кризиса
Китайская YMTC настроена полностью перейти на местное оборудование для производства памяти
Владельцам iQOO 15 посоветовали не снимать заводскую защитную плёнку
Теги: intel, intel arc, ии, инференс
intel, intel arc, ии, инференс
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.