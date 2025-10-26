В сфере ИИ компания Intel сосредоточится на решениях для инференса

Тема искусственного интеллекта важна как для участников рынка, так и для инвесторов, а потому на минувшем квартальном отчётном мероприятии руководство Intel не могло обойти её вниманием. Генеральный директор Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) дал понять, что Intel в ближайшие годы сосредоточится на решениях для инференса в разных сегментах рынка, и при этом будет стараться сотрудничать как с крупными игроками рынка, так и с начинающими.

«Я продолжаю верить, что мы сможем играть значительную роль в разработке вычислительных платформ для зарождающихся нагрузок в сфере инференса, появляющихся благодаря агентскому и физическому ИИ. Этот рынок будет заметно более крупным по сравнению с сегментом обучения. Мы будем работать над тем, чтобы платформу Intel выбирали для инференса ИИ, и собираемся сотрудничать с многими устоявшимися игроками, равно как и с зарождающимися компаниями, которые будут определять эту новую парадигму вычислений. Это многолетняя инициатива, и мы будем заключать партнёрские соглашения в тех случаях, когда сможем вывести на рынок лидирующие продукты и предложить что-то отличное», — заявил глава Intel.

«В ближайшее время, мы продолжим внедрять ИИ-возможности в Xeon, ИИ-ПК, Arc, GPU и наш открытый программный стек. В дальнейшем мы собираемся представлять последующие поколения наших оптимизированных под инференс GPU на ежегодной основе, они будут оснащаться улучшенной памятью и пропускной способностью для соответствия требованиям в корпоративном секторе», — добавил Лип-Бу Тан.